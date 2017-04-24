Ordu’da vaşak görüntülendi

Kedigiller familyasından olan ve kediye benzemekle birlikte sıradan kedi ağırlığından 5-6 kat daha ağır olan vaşak, Ordu’da da görüntülendi. Halk tarafından çok nadir görüntülenebilen ve büyük kulakları ve kalın kürkleriyle dikkat çeken vaşak Ordu Doğa Koruma ve Ulusal Parklar Şube Müdürlüğünün Mesudiye ilçesindeki oranlık alanda kurduğu fotokapana yakalandı. Yetkililer, vaşağın yakın zamanda bu alanda yaşamaya başladığını ve kendilerinin de takip ettiklerini belirttiler.

Ordu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri, yine aynı yörede kurt, tilki, yaban tavşanı ve sansar gibi hayvanlarında fotokapanda görüntülendiğini belirterek, “Doğanın ekosistemi açısından bu tür hayvanların orada yaşaması gereklidir. Nesli tükenme tehlikesi ile aleyhinde karşıya olan bu hayvanlar koruma altındadır. Avcılarımızın bu konuda titiz olmasını nasihat ediyoruz” dediler.

Metin Akyürek