Ordu'daki terörle mücadele

SİVAS (AA) – Sivas Valisi Davut Gül, Ordu’nun Mesudiye ile Sivas’ın Koyulhisar ilçeleri sınırında yürütülen operasyonda etkisiz hale getirilen 6 teröriste ilişkin, “Teröristlerden birisi daha önce Kastamonu’da Sayın Başbakanımızın konvoyuna saldırıda bulunan gruptan biri. Diğeri ise üst düzey arananlardan birisi. Bölücü örgüt, Karadeniz’e, bu bölgelere daha gelişmiş personelini gönderiyor. Bu anlamda yapılan operasyon başarılı.” dedi.

Gül, operasyondaki başarılarından dolayı İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sinan Şen ile İl Emniyet Müdürü Turgay Çalışkan’a makamında düzenlenen törenle başarı belgesi verdi.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Gül, Sivas’ın coğrafi konum ve sosyolojik yapı itibarıyla terör örgütlerinin her zaman hedefinde olduğunu belirtti.

Güvenlik güçlerinin bu hassasiyeti dikkate alarak yapılması gereken her türlü çalışmayı gerçekleştirdiğini aktaran Gül, emniyet müdürlüğü ve jandarma komutanlığının yaptığı istihbarat çalışmalar neticesinde PKK/KCK ile irtibatlı olduğu düşünülen 2 kuryenin yakaladığını, kuryelerden alınan bilgiler ve elde edilen istihbaratla harekete geçen güvenlik güçlerinin 29 Eylül’de Koyulhisar kırsalında operasyon gerçekleştirdiklerini anımsattı.

“Operasyonda bölücü örgütün Karadeniz’e açılım grubuna ait olan 6 terörist silahlı çatışma sonucunda etkisiz hale getirildi.” diye konuşan Vali Gül, operasyonda görev alan güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Gül, silahlı mücadele ve istihbarat mücadelesi yapmanın zor bir iş olduğunu ancak Sivas’ta da güvenlik güçlerinin bunu en iyi şekilde yerine getirdiklerini ifade etti.

Sivaslıların terörle hiçbir zaman iç içe olmadıklarını vurgulayan Gül, bu tür gruplara hiçbir zaman yardım ve yataklık yapılmadığını söyledi.

– Teröristlerden ikisi gri listedeydi

Bir basın mensubunun etkisiz hale getirilen teröristlerden bazılarının emniyet birimlerince gri liste ile aranıp aranmadığını ve bölge sorumluları olup olmadığını sorması üzerine Vali Gül, şunları kaydetti:

“Teröristlerden birisi daha önce Kastamonu’da Sayın Başbakanımızın konvoyuna saldırıda bulunan gruptan biri. Diğeri ise üst düzey arananlardan birisi. Bölücü örgüt, Karadeniz’e bu bölgelere daha gelişmiş personelini gönderiyor. Bu anlamda yapılan operasyon başarılı. Operasyona destek veren Tokat ve Ordu valilerimiz ile güvenlik kuvvetlerine teşekkür ediyorum. Müşterek yapılan bir operasyondu.”

– “Rehavet ölüm getirir”

Bir basın mensubunun “bölge terörist gruplarından tamamen temizlendi mi?” şeklindeki sorusu üzerine ise Gül, “Rehavet ölüm getirir. Temizlendi, hiçbir şey yok demek çok iddialı bir şey. Şu an itibarıyla bildiğimiz bir şey yok, her taraf tertemiz. Ama bugün temizdir 2 saat sonra bir grup gelir. Dolayısıyla güvenlik kuvvetlerimiz yaz kış, gece gündüz demeden görevinin başında. Vatandaşlarımız şüpheli birilerini gördüğünde vatandaşlık görevini yapacaklar. Herkes üzerine düşeni yapacak. Biz her an bir şey varmış gibi güvenlik kuvvetlerimizle 24 saat görevimizin başındayız.” diye konuştu.

Ordu’nun Mesudiye ilçesi ile Sivas’ın Koyulhisar ilçesi Yağcılar Köyü Kalınpınar Yaylası’nda 29 Eylül’de güvenlik güçleriyle bir grup terörist arasında çıkan çatışmada 6 terörist etkisiz hale getirilmişti.