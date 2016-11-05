Orduluların memleket hasreti

Resmi rakamlarla 511 bin, gayri devlete ait rakamlarla yaklaşık 700 bin Ordulunun yaşadığı İstanbul’da düzenlenen ‘Ordu Tanıtım Günleri’ acayip görüntülere sahne oluyor. Ordu’daki belediyelerin stantlarını ziyaret eden İstanbul’da yaşayan Ordulular, Ordu’yu simgeleyen yöresel objelerin yanına saatlerce oturarak, sohbet ederek memleket hasretini gideriyorlar. ara sıra duygusal anlarında yaşandığı stantlarda yapılan sohbetlerde hatıralarını anlatan Ordulular, memleket özlemini her fırsatta dile getiriyorlar.

Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, düzenlenen faaliyet ile İstanbul’daki Ordulularla her fırsatta bir araya geldiklerini ve hasret giderdiklerini belirterek, “Özellikle Ordu evlerinden oluşan stantlara büyük ilgi var. Bu stantlarda kurulan yer sedirlerine oturanlar dakikalarca kalkmıyor, az kalsın çocukluklarını yaşıyor, özlemlerini gideriyorlar. Gurbette yaşamış hemşehrilerimiz ile nostaljik bir ortamda oturup keza çalışmalarımızı hem de bundan sonraki hedeflerimizi paylaşıyoruz” dedi.

Metin Akyürek