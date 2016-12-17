Org. Akar, Gaziantep ve Kiliste incelemelerde bulundu

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) 16 Aralık 2016 tarihindeki ziyaretle ilgili yapılan açıklamada, Harekat komuta merkezini ziyaret eden Orgeneral Akar’ın, Suriye ve Irak’taki son gelişmeler ile terörle mücadele harekâtını yerinde incelediği, bölgede bulunan komutanlıklardan son duruma yönelik değerlendirmeleri aldığı kaydedildi.

Meşru müdafaa kapsamında icra edilen Fırat Kalkanı Harekatının, hudut güvenliğinin sağlanması açısından önemini vurgulayan Orgeneral Akar’ın; uluslararası uzlaşma ve güvenliğe korkutma yaratıcı DEAŞ terör örgütü ile çaba, bölgede terörün oturmuş ışık halkası gelmesinin önlenmesi ve istikrarın sağlanması açısından da hayati bir ödev icra edildiğini ifade ettiği bildirildi.

Akar’ın, ayrıca ülkelerini terk etmek zorunda kalan Suriyeli göçmenlerin kendi topraklarına dönerek rahatlık içinde yaşamasının sağlanmasının bölgenin normalleşmesine katkı maddesi sağlayacağını da belirttiği ifade edildi.

Açıklamada, “Gaziantep Valiliğini de ziyaret eden Orgeneral Akar, acilen el Bab bölgesinde fazla güç şartlar altında icra edilen operasyonda büyük bir yiğitlik ve fedakârlık örneği göstererek görevlerini ifa eden personeli, özverili çalışmaları ve gayretlerinden dolayı kutlamış; ilaveten asker, jandarma, polis, emniyet korucusu, tüm güvenlik güçlerinin omuz omuza, yakın meslek birliği içinde sürdürdüğü teröristle uğraş harekâtının da ardına kadar benzer azim ve kararlılıkla devam edeceğini ifade etmiştir” denildi.