Org. Akar, Hatay ve Kiliste denetlemelerde bulundu

Türk Silahlı Kuvvetleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın Kara Kuvvetleri Komutanı ile birlikte 20 Aralık 2016 tarihinde Hatay ve Kilis bölgelerinde denetim ve ziyaretlerine devam ettiğini bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, “Orgeneral Akar öğleden önce 39’uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı/İskenderun’da yoklama ve incelemelerde bulunmuş, ardından Hatay Valiliğine bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Öğleden sonradan Gülbaba/Kilis’te yer alan 3’üncü Hudut Taburunda kontrol ve incelemelerde yer alan Orgeneral Akar, müteakiben Kilis’te bulunan Harekat Merkezini denetlemiş, Fırat Kalkanı Harekatı hakkında son duruma yönelik veri ve değerlendirmeleri almıştır” denildi.

Uğur Kan Yüksek