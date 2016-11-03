KAYSERİ (AA) – İl Sağlık Müdürlüğü, Organ Bağışı Haftası dolayısıyla stant açtı.

Cumhuriyet Meydanı’ndaki standın açılışında gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü İsmail Kılıç, vatandaşları organ bağışı konusuda bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Kayseri’de bin 210 böbrek hastasının diyaliz cihazlarına bağlı şekilde hayatlarını sürdürdüğünü belirten Kılıç, kalp ve karaciğer nakli bekleyen hastaların böbrek hastaları kadar şanslı olmadığına dikkati çekti.

Kılıç, Diyanet İşleri Başkanlığının da organ bağışını insanın insana yapabileceği en büyük yardım olarak tanımladığını ve caiz olduğunu belirttiğini kaydetti.

Tüm vatandaşları organ bağışı yapmaya davet eden Kılıç, şunları kaydetti:

“İlimizde karaciğer, böbrek, kornea ve kemik iliği nakli yapılabiliyor. Kentimizde bin 90 kişi organ bağışında bulunmuş. Bu yıl üç kişiye karaciğer nakli yapılmıştır. Bunlardan ikisi kadavradan biri canlıdan alınmıştır. 569 kişi şu an Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden nakil beklemektedir.”