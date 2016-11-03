NİĞDE (AA) – İl Sağlık Müdürlüğü çalışanları şehir meydanında “3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası” etkinlikleri kapsamında organ bağışı tanıtımı için stant açtı.

Şehit Ömer Halis Meydanında açılan standı ziyaret edenlere, organ bağışı ve naklinin yaygınlaştırılması ve toplumda organ bağışı konusundaki farkındalığını artırmak amacıyla bilgilendirme yapıldı, organ bağışında bulunmaları istendi.

Vali Yardımcısı Abdullah Uçgun, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl organ bağışı yaptığını belirterek, tüm vatandaşları da organlarını bağışlamaya davet etti.

Niğde İl Sağlık Müdürü Dr. Yılmaz Yücel de tedavisi sadece organ ve doku nakli ile mümkün olan hastalıkların tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de büyük bir sağlık sorunu olduğunu kaydetti.

Yücel, “Doku ve organ nakli ihtiyacı her geçen yıl ülkemizde sayısı artmaktadır. Burada amaç ihtiyacı olan kişilere organ sayısı bağışını artırmak, toplumda bilinç oluşturmak ve bir algı oluşturmak amacıyla bu hafta çeşitli etkinlikler yapılmaktadır. Hem yazılı ve görsel basında, okullarda ve üniversitelerimizde öğrencilere eğitimler verilmektedir. Tüm ilçelerimizde stantlar açılmaktadır. Bunu halkımıza iletmede ve ulaştırmada basınımıza büyük görev düşmektedir.” dedi.

Standa görevli Ömer Halisdemir Üniversitesi Hemşirelik bölümü öğrencisi Merve Ekin Aka ise vatandaşları bağış konusunda bilgilendirmeye çalıştıklarını söyledi.

Aka organlarının tamamını bağışladığını herkesi bağışa davet ettiğini belirterek, “Yüzümü, gözümü, bütün organlarımı bağışladım. Organ bağışımızı yapmak isteyen herkesi standımıza bekliyoruz. 3- 9 Kasım arasında biz her gün buradayız. Yaptığınız bağış buradaki insanlara can olsun herkesin sizin organınıza ihtiyacı var. Biz organımızı bağışladıktan sonra öldüğümüz zaman organlarımızı birinci derece yakınlarımıza sorup öyle alıyorlar. Organlarımızın alınması için belirli koşullar altında ölmemiz gerekiyor. Ailelere sorulmadan organ alınmıyor ve dokunulmuyor.” ifadelerini kullandı.