Organ Bağışı Haftası

SİVAS (AA) – Sivas İl Sağlık Müdürlüğü “Organ ve Doku Bağışı Haftası” nedeniyle İnönü Bulvarında lokma tatlısı dağıttı.

İl Sağlık Müdürlüğü, Organ ve Doku Bağışı Haftası’nda organ bağışına dikkat çekerek, farkındalık oluşturmak için İnönü Bulvarı üzerindeki Tarihi Kale Cami’si önünde stant açtı.

Burada organ bağışıyla ilgili olarak standa gelenlere bilgi veren görevliler, organ bağışında bulunmak isteyenlerin başvurularını aldı.

Standın yanında da ziyaretçilere lokma tatlısı ikram edildi.