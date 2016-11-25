Organları 5 kişiye umut olacak

Konya’da kalp krizi geçiren 40 yaşındaki hastanın önceki gün beyin ölümü gerçekleşti. Beyin ölümü gerçekleşen ve yakınları tarafından adının açıklanması istenmeyen kadının organları, yakınları tarafından bağışlandı. Bunun üzerine kadının, böbrekleri, karaciğeri ve korneaları organ bekleyen hastalara nakil edilmek üzere alındı. Organları, özel bir hastanede Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Esas Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Erikoğlu başkanlığındaki ekip kadar gerçekleştirilen operasyonla alındı. Alınan organlardan karaciğer Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne, böbreklerden biri Gaziantep’te yer alan özel bir hastaneye diğeri ise Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Hastanesi’ne ve kornealar ise Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne gönderildi. Prof. Dr. Mehmet Erikoğlu, 40 yaşında yürek krizi sebebiyle, beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın organlarını olmak zorunda kaldıklarını ifade ederek, “40 yaşında bir bayan hasta kalp krizi sebebiyle dün sabahtan hastaneye başvurdu. Hastanın yapılan müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşiyor. Organlarını hasta yakınları bağışladığı için organlarını olmak zorunda kaldık. Tabii hasta yakınları ve hasta için bu üzücü bir şart lakin şu lahza 5 tane hasta da sağlığına kavuşmuş olacak. Biz hastanın karaciğerini 2 böbreğini ve kornealarını çıkardık. ” dedi.

“Kadavra bağışının artırılması gerekiyor”

Kadavra bağışının kayda değer olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Erikoğlu, “Çünkü kadavra bağışı olduğu süre bazen 7 ile 8 hatta 10’na dek hasta sağlığına kavuşabiliyor. Kadavra bağışında kalp çıkarılabiliyor, akciğer karaciğeri ara sıra ikiye bölünüp takılabiliyor. İki böbrek ve kornealar derken, pankreasla beraber yani toplam 8 ila 10 hasta sağlığına kavuşabiliyor. Fakat canlıdan bağışlarda yalnızca bir hasta sağlığa kavuşabiliyor. O da böbrekler için ve karaciğer için geçerli. Kalp bağışı için canlıdan bir bağış olması muhtemel yok. böylece kadavra bağışının artırılması gerekiyor. Tabi bu hastaneden çıkmış olması bizim için kayda değer. Konya çapında yılda yaklaşık 10 civarında kadavra bağışı oluyor ve bunlardan 8 ila 10 kadarını çıkartıyoruz. Bağış Konya için şu lahza iyi düzeyde diyebiliriz” biçiminde konuştu.

“Herkesin aklıselim olarak bu cins bağışlara tartma vermesini diliyorum”

Nakilin gerçekleştiği özel hastanenin Başhekim Yardımcısı Op.Dr. İlker Yiğit ise, “ Ilk Önce bizim için ilk olmasından nedeniyle bizim için önemli. Hasta yakınları için üzücü fakat sağlığına kavuşacak hastalar içinse sevindirici olacaktır. Bundan sonradan bu bağışların daha artı artırılarak, diğer hastalara son derece yararlı şekilde sağlıklarına kavuşulması açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Emrindeki organların korunması ve hasta bireylere sağlam bir şekilde getirilmesi açısından 24 saat çok önemli bir özveri gerekiyor. Herkesin sağduyu olarak bu tür bağışlara siklet vermesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

Mustafa Beşer