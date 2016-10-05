Organlarıyla 3 kişiye hayat verdi

Geçen 3 Ekim’de Ortaca’da bir otomobilin çarpması sonucu başından yaralanan Nuran Kuaufmann’ın dün sabahleyin saatlerinde çare gördüğü Fethiye’deki Özel Letoon Hastanesi’nde beyin ölümü gerçekleşti. Muğla Ulus Hastaneleri Birliği’ne yan Fethiye Devlet Hastanesi’ndeki organ bağış ekibi ailesiyle görüşerek Kuaufmann’ın organlarının bağışlanması konusunda tasdik aldı.

Kuaufmann’ın organlarını almak için bugün akşam saatlerinde Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden 2 ekip Fethiye’ye geldi. Ameliyata alınan Kuaufmann’ın 2 böbreği ve karaciğeri alındı. Karaciğer Gaziantep’e, böbrekler ise İzmir’deki hastalara nakledilmek için Fethiye’den yola çıkarıldı.

Muğla Halk Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr.Rıza Murat Himoğlu, organ bağışı yapan aileye başsağlığı dileyerek, Kuaufmann’ın organlarının 3 hastaya umut olacağını söyledi. Türkiye’de birçok hastanın organ nakli beklediğini belirten Himoğlu, bağışların bu hastalara hayat vereceğini kaydetti. Herkesin bir gün organa ihtiyaç duyabileceğini aktaran Himoğlu herkesi organ bağışı yapmaya gösteri etti.