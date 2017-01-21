Organlarıyla 3 kişiye umut oldu

NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir’de beyin ölümü gerçekleşen 45 yaşındaki hastanın organları, Ankara’da bağış bekleyen 3 hastaya umut oldu.

Beyin kanaması tanısıyla bir süre önce tedavi altına alınan Hayret Dirikoç’un beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından, Nevşehir Kamu Hastaneleri Birliği (KHB) Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Şenay Karakuş Taşkın, Dirikoç’un yakınları ile görüşüp organ bağışı yapılmasını önerdi.

Dirikoç ailesinin olumlu yanıtının ardından Hayret Dirikoç’un karaciğer ve böbrekleri Ankara’dan gelen transplantasyon ekibince alınarak, organ nakli bekleyen 3 hastaya ulaştırılması için yola çıktı.

Dirikoç’un böbrekleri iki ayrı hastaya nakledilmek üzere Ankara Ufuk Üniversitesi Hastanesine, karaciğeri ise Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gönderildi.

Nevşehir KHB Genel Sekreteri Dr. Muhammet Çömçe, Dirikoç ailesine teşekkür ederek, “Türkiye’de birçok hasta umutla organ nakli bekliyor. Organ bağışları bu hastaları yeniden hayata bağlıyor. Herkes bir gün organa ihtiyaç duyabilir, bu nedenle bağış yapmak insan hayatı için çok önemli.” dedi.