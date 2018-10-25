Organlarıyla hayat veren şehit polis memuru toprağa verildi
KIRŞEHİR (AA) – Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, üç gün önce motosikletli polis timi (Yunus) ile taksinin çarpışması sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Hayrettin Yılmaz'ın cenazesi, memleketi Kırşehir'de toprağa verildi.
Karayolu ile Kırşehir'e getirilen Yılmaz'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, babaevinin önünde helallik alınmasının ardından merkez Cacabey Camisi avlusuna götürüldü.
Anne Sevgi ve baba Tuncer Yılmaz, burada taziyeleri kabul etti. Şehidin annesi Sevgi Yılmaz, "Dik duruyorum yavrum, sen üzülme" diyerek metanetli olmaya çalıştı. Kız kardeşi Özge Rüya Yılmaz da ağabeyinin tabutuna sarılarak "Seni çok seviyorum abi, unutma olur mu?" diyerek gözyaşı döktü.
Şehidin cenazesi, Cacabey Camisi'nde Kırşehir Müftüsü Mehmet Yaman'ın öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği'nde defnedildi.
Cenaze Törenine, şehidin yakınları, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Adem Çakıcı, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanı Levent Tuncer, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı Albay Ferhat Kuran, Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hüseyin Sabuncuoğlu, siyasi parti il başkanları, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Bursa pazar günü Yunus timinin bulunduğu 16 A 4886 plakalı motosiklet ile Sıtkı Dağ idaresindeki 16 T 0360 plakalı taksinin çarpışması sonucu ağır yaralanan ve Bursa Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan polis memuru Hayrettin Yılmaz'ın dün beyin ölümü gerçekleşmişti. Organları bağışlanan Yılmaz'ın kalbi, akciğeri, karaciğeri ve böbrekleri alınarak Ankara ve Bursa'daki 5 hastaya nakledilmesine karar verilmişti.
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