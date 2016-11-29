Orgeneral Akar, Başbakan Yıldırımı aradı
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Binali Yıldırım’ı telefonla arayarak, Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında, iki askeri personelle irtibatın kesilmesi olayı ve bölgede arama faaliyetleri hakkında bilgi verdi..
29 Kasım 2016 Salı, 22:54
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Binali Yıldırım’ı telefonla arayarak, Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında, iki askeri personelle irtibatın kesilmesi olayı ve bölgede arama faaliyetleri hakkında bilgi verdi.