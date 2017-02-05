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Orgeneral Akar Gazi̇antep ve Ki̇li̇s’te birlikleri denetledi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Gaziantep ve Kilis’teki birliklerde denetleme ve ziyaretlerde bulundu. Orgeneral Akar’ın bölgedeki inceleme ve denetlemeleri sürüyor.

05 Şubat 2017 Pazar, 18:25

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ANKARA (AA) – Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın Gaziantep ve Kilis’teki birliklerde denetleme ve ziyaretlerde bulunduğu bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Orgeneral Akar’ın Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlarıyla Gaziantep ve Kilis’teki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunduğu belirtilerek, “Orgeneral Akar, harekat merkezine giderek bölgedeki komutanlıklardan Fırat Kalkanı ve terörle mücadele harekatlarına ilişkin son durum ve gelişmelerle ilgili bilgi ve değerlendirmeleri aldı.” denildi.

Açıklamada Akar’ın, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlarıyla bölgedeki inceleme ve denetlemelerini sürdürdüğü kaydedildi.

Muhabir: Özcan Yıldırım

genelkurmay başkanı Hulusi̇ Akar Kilis Türkiye

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