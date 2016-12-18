Orgeneral Akar yaralı askerleri ziyaret etti

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Erciyes Üniversitesi yakınındaki terör saldırısında şehit olan 14 askerin tabi bulunduğu General Vecihi Akın Kışlası’ndaki Komando Tugay Komutanlığını ziyaret etti. Merasim mangası göre devlete ait törenle karşılanan Akar, askerleri “Başımız sağ olsun” diye selamladı. Akar buradaki denetlemelerinin peşinde Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne geçti. Akar’ı, Rektör Yardımcısı Karamehmet Yıldız ve ERÜ Hastaneler Başhekimi Kudret Dürüst karşıladı. Hastanede tedavi görebilen yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Akar, Yıldız ve Içten’dan bu kişilerin durumları hakkında veri aldı.

Caner Ünver