Orgeneral Güler, Ürdün Genelkurmay Başkanı ile görüştü
ANKARA (AA) – Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yusuf el-Huneyti'yle görüştü.
Orgeneral Güler, konuk Komutanı Genelkurmay Karargahı'nda askeri törenle karşıladı.
Askeri bando tarafından iki ülke ulusal marşlarının çalınmasının ardından el-Huneyti, tören kıtasını "Merhaba asker" ifadesiyle selamladı.
Törenin ardından iki Komutanın görüşmesi, Genelkurmay Karargahı'na gerçekleştirildi.
BENZER HABERLER
-
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan İdlib açıklaması:
-
Müzik şehri Kırşehir'de piyano ve kemana ilgi artıyor
-
Sivas'tan kısa kısa
-
Maske üreticileri Çin için fazla mesaide
-
ING Türkiye emeklilere özel nakit promosyon kampanyası
-
Uzun kış gecelerinin eğlencesi: “Köy Odası Muhabbet Geceleri”
YORUM BIRAK
YORUMLAR
Hiç yorum yapılmamış.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.