Orkide kökleri burada salep oluyor

Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Osmanlı Mahallesi’nde yer alan Türkiye’nin tek su değirmeninde, Güneydoğu’daki illerde toplanan orkide bitkisinin kökleri meşrubat ya da dondurmada kullanılan salebe dönüştürülüyor. Değirmene Türkiye’nin adeta her bölgesinden orkide kökü getiriliyor.

“ERMENİLERDEN KALDI”

Su değirmeninin sahibi Menderes Döner, değirmenin Ermenilerden kaldığını belirterek, dedesinin 1954 yılında bir vakıftan satın aldığını açıklama etti. 63 yıldır eski yöntemle orkide öğüttüklerini belirten Menderes Döner, su değirmeninde öğütülen salebin ayrıca doğal olduğunu ayrıca de özünü koruduğunu açıklama etti.

Kurutularak kendilerine getirilen orkidelerin önce kesilerek öğütülmeye hazır ışık halkası getirildiğini anlatan Döner, sonradan ise değirmende öğütülüp, elenerek paketlendiğini ifade etti. Menderes Döner, “Türkiye’nin öbür bölgelerinden toplanıp, salepler getirilir. İplikliyse, keser, öğütür, eler paketler, sahibine teslim ederiz. Ermeni döneminden kaldığı söylenti edilir. Dedemiz 1954’te bir vakıftan satın almış. Amcalarımız, babalarımız derken bana kadar geldi. Türkiye’de salep üreten su değirmeni kalmadı. Dedemizden kalan mirasa sahip çıktık. Yaşatmak için uğraşıyoruz. Suyla çalıştığı için daha serin çalışır, yavaş üretir. İçeriği kaybolmaz, aslı neyse o şekilde öğütür. Dağda toplanan orkide bitkisinin kökü, topladıktan daha sonra arıtma aşamasından geçiriliyor. Bunu kaynatıyorlar. Sonradan güneşte kurutuyorlar. Ara Sıra ipliğe dikmek gerekiyor, kurutmak için. Kurutulduktan daha sonra bize getiriyorlar. İplikli olanları, doğrayarak öğütülebilir ayla getiriyoruz. Öğütüldükten sonradan eleme ve paketleme işlemleri var. sonra kullanılabilir, dondurma yapılabilir ışık halkası getiriyoruz. Genelde dondurmada kullanılıyor fakat meşrubat olarak da kullanılıyor” dedi.

TEKNOLOJİK DEĞİRMENLER YAYGINLAŞTI

Menderes Döner, bundan böyle çoğalan teknoloji ile yeni cins değirmenlerin yaygınlaştığını ifade ederek, su değirmenlerinin kullanılmadığını hatırlattı. Su değirmeninin fazla uğraşlı olması ve tamirin yapılamaması nedeniyle seçim edilmediğini bildiren Döner, “Bir Defa suyu getirmek çok sıkıntılı oluyor. Arazi sahipleri hemfikir olmak basit olmuyor. Değirmenin tamiratı fazla zorlama. Tamircisi yok. Kendi imkanlarımızla kendimiz yapıyoruz tamiratı” ifadelerini kullandı.

GÜNDE 500 KİLO SALEP ÖĞÜTÜYOR

Döner, günlük yaklaşık 500 kilogram salep öğütüldüğünü belirterek, kilosundan ise 2 TL para alındığını açıklama etti. Döner, değirmene Gaziantep haricinde Diyarbakır, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Mardin, İstanbul, Düzce, Çanakkale, Trabzon’dan da gelenler olduğunu kaydederek, su değirmeninin salebin özünün korunması sebebiyle seçim edildiğini belirtti.

Mehmet Bulut