Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu:

ÇANKIRI (AA) – Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, “Birlik beraberliğimizi muhafaza etmemiz lazım. Başka Türkiye yok. Gönül coğrafyamızın son kalesi Türkiye.” dedi.

Eroğlu, Çankırı’da Belediye Meydanı’nda düzenlenen toplu temel atma töreninde yaptığı konuşmada, kentin son dönemde önemli yatırım aldığını söyledi.

Bugün dört tesisin temelini atacaklarını belirten Eroğlu, “Bugün 154 milyon liralık tesislerimizin temelini atacağız. Bunlar içinde Koyunbaba Barajı, Korgun Yolkaya Gölet Sulaması, Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak ormancılık faaliyetleri, Milli Parklar tarafından temeli atılacak tesisler bulunuyor.” diye konuştu.

Başka şehirlerde yaşadıkları için köyde kalan küçük arazilerini ekemeyenlere destek vereceklerini bildiren Eroğlu, bu desteklerle üretimi artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Orman köylerine önemli destek verdiklerini vurgulayan Eroğlu, “Orman köylerine faizsiz kredi veriyoruz. Bal üretmek isteyen ve parası olmayanlara bal ormanı kuruyor, verdiğimiz kredinin yüzde 20’sini hibe ediyoruz. Baba oğluna vermez böyle bir imkan ama devlet baba veriyor.” ifadelerini kullandı.

Önemli ve zor günlerden geçildiğini söyleyen Eroğlu, “Birlik beraberliğimizi muhafaza etmemiz lazım. Başka Türkiye yok. Gönül coğrafyamızın son kalesi Türkiye. 80 milyon Türkiye’ye sahip çıksın. Birbirimizi sevip birlikte hareket edelim.” diye konuştu.

Bakan Eroğlu’nun konuşmasının ardından tesislerin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Programın sonunda vatandaşlara fidan, orman köyleri için ise yangına ilk müdahalede kullanılan su tankeri verildi.