Orman ve Şu İşleri Bakanı Eroğlu:

KIRIKKALE (AA) – Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 5 bin köye 5 bin gelir getirici ormanın, 31 Aralık 2019’a kadar kurulmuş olacağını bildirdi.

Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz’ı makamında ziyaret eden Eroğlu, daha sonra Valilik binasında basın toplantısı düzenledi.

Şehre müjdelerle geldiklerini aktaran Eroğlu, 961 milyon lira maliyetli 9 tesisin temel atma ve açılışın törenini gerçekleştireceklerini söyledi.

Tüm yatırımcı genel müdürleriyle Kırıkkale’ye geldiğini belirten Eroğlu, bu müjdelerin maliyetinin de 65 milyon lira olduğunu ifade etti.

Eroğlu, orman köylülerine gelir getiren ürünlerle ilgili projelere çok önem verdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

“5 bin köye 5 bin gelir getirici orman, 31 Aralık 2019 tarihine kadar yapılmış olacak. Genelde bozuk orman alanlarında ya da uygun alanlarda oraya ne uygunsa ceviz, badem, dut, fıstık çamı, Siirt ve Antep fıstığı, defne ve aklınıza gelebilecek her meyve ile ilgili orman köylerini belirliyoruz. Ne kadar alan varsa bunları parselliyoruz. Diyelim ki 30 hane var, o haneye bölüyoruz. Kaçar dönüm düşüyorsa bunlara dikiyoruz, en uygun meyveyi. Kura çekiyoruz. Parselleri kurayla veriyoruz. Ama dikimi, 3 yıl bakımı bütün masrafları bize, geliri ona ait. Onlar da daha iyi bakıyorlar, bakılmadığında ikaz ediyorlar. Bugün vereceğimiz Kırıkkale’deki 90 badem fidanı o haneye yılda en az 7-8 bin lira, iyi bakarlarsa 12 bin lira ilave gelir getirir. Çünkü, ceviz ve bademi şu anda ithal ediyoruz. Ceviz Eylem Planı ile bir seferberlik başlattık. Badem de de öyle. Her gittiğim ilde örnek olsun, muhtarlar görsün diye kura çekerek veriyoruz. Parselleyip ayırdık, dikim yaptık.”