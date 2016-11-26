Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu:

AKSARAY (AA) – Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, “Türkiye büyüdükçe düşmanları da plan üstüne plan yapıyor ama onların planı ve hesabı varsa Cenabı Allah’ın da bir hesabı var. Bu milletin bahtı açık. Allah’ın izni ile bu millet tekrar destan yazmaya devam edecek.” dedi.

Bakan Eroğlu, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda düzenlenen 14 tesisin açılışı ve temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Aksaray’ın 15 Temmuz gecesi kahramanlığını gösterdiğini belirtti.

FETÖ’nün Türk tarihindeki en alçak terör örgütü olduğuna işaret eden Eroğlu, 15 Temmuz’daki girişimin ülkeyi bölme, parçalama teşebbüsünde bulunduğunu kaydetti.

Bakan Eroğlu, milletin kahramanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cesaretiyle darbe girişiminin püskürtüldüğünü hatırlatarak, “Türkiye’nin önünü kesmek isteyen FETÖ, PKK, PYD ve diğer DEAŞ gibi bütün terör örgütlerini Cenabı Allah perişan eylesin. Onları maşa olarak kullanan bütün devletleri de Rabbim tarih sahnesinden siliversin. Türkiye büyüdükçe düşmanları da plan üstüne plan yapıyor ama onların planı ve hesabı varsa Cenabı Allah’ın da bir hesabı var. Bu milletin bahtı açık. Allah’ın izni ile bu millet tekrar destan yazmaya devam edecek. 21. yüzyıla mührü vuracak olan millet, Türk milletidir. Bundan kimsenin tereddütü olmasın.” diye konuştu.

Aksaray’a yatırımlarla geldiklerini aktaran Eroğlu, “Bugün 14 tane müjde ile geldik, 82 milyon lira… Daha önce de 370 milyon lira tutarında 28 müjde vermiştik. Bunların 25’i bitmiş durumda. Üç projenin çalışmaları devam ediyor. Toplamda Aksaray’a 42 müjde vermişiz. Bu yapacağımız tesislerin toplam maliyeti 452 milyon liradır. Hayırlı olsun.” ifadesini kullandı.

– Orman köylüsüne müjde

Devlet ormancılığından millet ormancılığına geçtiklerini anlatan Eroğlu, şu bilgileri verdi:

“Bütün orman köylerinde ormanlık alanları, ceviz, badem gibi ağaçlar dikerek 49 yıllığına köylülere tahsis edeceğiz. Üç yıl bakım ve masrafları bizden olacak. Geliri ise ondan sonra vatandaşa ait olacak. Ayrıca ORKÖY dediğimiz destekler vereceğiz. Bugün de örnek olması amacıyla 25 ailemize gelir getirici tür sertifikası, yani ceviz, badem gibi ağaçların sertifikasını vereceğiz. Ayrıca 7 mahalleye de ORKÖY destekleri, sığırcılık, süt koyunculuğu gibi destekler vereceğiz. Böylece Aksaray’daki orman köylerini kesinlikle kalkındırmaya gayret edeceğiz.”

Bakan Eroğlu, konuşmasının ardından 14 tesisin açılışını gerçekleştirdi.

Törene, Aksaray Valisi Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin ve çok sayıda vatandaş katıldı.