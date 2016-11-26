Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu:

KIRŞEHİR (AA) – Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, barajlardaki su seviyelerine ilişkin, “DSİ’de benim riyasetimde bir toplantı yaptık. Bütün arkadaşlar katıldı. Şu anda barajlarla ilgili bir sıkıntı yok.” dedi.

Toplu temel atma ve açılış töreni için Kırşehir’e gelen Eroğlu, Kırşehir Valisi Necati Şentürk’ü ziyaretinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Kentte bakanlığına bağlı kurumların yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Eroğlu, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir basın mensubunun barajlardaki doluluk oranlarını sorması üzerine Eroğlu, bu mevsimlerde, ekim, kasım aylarında genelde barajlarda su seviyelerinin düştüğünü söyledi.

Eroğlu, barajların, yağışların az olduğu zamanlarda katkı yapması için inşa edildiğini belirterek, şöyle konuştu:

“Bu barajlardan sulama, içme suyu ve başka amaçlarla su kullanıyoruz ve seviye azalıyor. DSİ’de benim riyasetimde bir toplantı yaptık. Bütün arkadaşlar katıldı. Şu anda barajlarla ilgili bir sıkıntı yok. Şehirleri susuz bırakmamak için kaç yıldır çalışıyoruz. 2014 yılında büyük bir kuraklık yaşadık. Yüzyılın kuraklığı. ‘İzmir, Bursa, İstanbul, Mardin gibi iller susuz kalacak’ dediler. Biz A ve B planlarını uyguladık. C planına gerek kalmadan sorunu çözdük. Kendimize göre tecrübemiz var. Bu tecrübe bütün dünyanın dikkatini çekti. Macaristan’da geçen sene kurak dönemlerde su nasıl yönetilir diye beni çok ısrarla çağırdılar. Gittim bütün dünyaya A,B,C planları nasıl yapılır anlattım. Bu sene de Birleşmiş Milletler ısrarla çağırdı, Türkiye’de işim var diye gitmedim. Dünya su toplantısı vardı Macaristan’da.”

İllerde su sıkıntısı yaşanacak bir durumun söz konusu olmadığını vurgulayan Eroğlu, “Yağışlar geliyor zaten. Salı günü akşamdan itibaren yağışlar geliyor. Ankara’da hiç yağış olmazsa bile bir yıldan fazla yetecek su var. Aydın’da 3 yıllık, Balıkesir’de 3 yıllık su var. İstanbul’da bir problem yok. İzmir’de neredeyse bir senelik su var.” ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin Avrupa Parlamentosunun (AP) Türkiye ile üyelik müzakerelerini geçici bir süre dondurmayı tavsiye eden kararının Türkiye ekonomisini nasıl etkileyeceğini sorması üzerine Eroğlu, ekonominin bozulmasının söz konusu olmayacağını dile getirdi.

– “Yatırımlar devam ediyor”

Bakan Eroğlu, her yerde yatırımların devam ettiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hiç kimse merak etmesin. Türkiye büyük, ekonomisi güçlü. 2008 yılında dünyada kriz varken, ‘Türkiye IMF’ye muhtaç olsun, anlaşma yapsın’ dediler. ‘Yapmazsa Türkiye ekonomisi bozulur’ dediler. Cumhurbaşkanımız, ‘IMF ile irtibatımızı kesiyoruz, yolumuza IMF’siz devam edeceğiz’ dedi. Dünyadaki kriz Türkiye’yi teğet bile geçmeyecek şekilde geçti. FETÖ terör örgütü denilen bu alçak, bana göre dünyanın en alçak ve sapık terör örgütüdür. Türkiye’yi mahvetmek için yıllarca planlanmış, kuzu postuna bürünmüş haindir. Bu örgüt, algı yönetimiyle, Türkiye’ye olan hıncını, milletimizin darbeye indirdiği büyük tokadı hazmedemeyip dünyada böyle bir algı meydana getirmeye çalışıyor. Dövizler bir yere çıktı ama inmeye başladı. Yatırımlar devam ediyor. Etrafımız ateş çemberi ama Türkiye’de huzur var. Daha ne yapacağız.”

Hükümetin bütün iş adamlarının önünü açtığını dile getiren Eroğlu, şunları kaydetti:

“Bütün iş adamlarına söyleyin. İş adamlarının önünü açıyoruz. Kütahyalı bir iş adamı darbe girişiminin ertesi günü beni aradı. ‘İtalyanlarla büyük bir tesis kuracağım’ dedi. ‘Ben bizzat geleceğim, turkuaz halıyı bizzat sereceğim’ dedim. Gitti, İtalyanlarla dünyanın muazzam tesislerinden birini Kütahya’da kurdu. Ben de söz verdim, gittim. Turkuaz halıyı kendim serdim. Devlet cazibe merkezlerine her türlü desteği veriyor. Biz, 5 bin köye 5 bin gelir getirici orman kurmak için muazzam bir seferberlik başlattık. İhracatımız artıyor ve her ülkeye ihracat yapıyoruz.”