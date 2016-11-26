Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu:

KIRŞEHİR (AA) – Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ) ile mücadeleye ilişkin olarak, “Hükümetimiz, devletimiz kararlıdır. Her hafta toplantıda terörle mücadeleyi, FETÖ ile mücadeleyi ele alıyoruz. Bunları devlet kurumlarından tamamen silip atacağız. Bu konuda kararlıyız.” dedi.

Bakan Eroğlu, AK Parti Kırşehir İl Başkanlığını ziyaretinde partililere hitap etti. Eroğlu, teşkilatlara çok büyük önem verdiklerini, teşkilatların güçlü olmadığı bir ortamda hükümet ve güçlü iktidarın olamayacağını söyledi.

AK Parti teşkilatlarının, milletle beraber 15 Temmuz darbe girişiminde büyük bir kahramanlık örneği sergilediğini vurgulayan Bakan Eroğlu, dünya tarihine de büyük bir kahramanlık destanı olarak geçtiğini ifade etti.

Eroğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile yaptığı bir görüşmede, onun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı “gazi” olarak nitelendirdiğini, kendisinin de bu düşünceye katıldığını anlatarak, şunları kaydetti:

“Dün Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ ile beraberdik. Kendisi, ‘Cumhurbaşkanımıza gazi Recep Tayyip Erdoğan diyorum’ dedi. Hakikaten neticede gazi. Marmaris’te asker elbisesi giymiş hainler tarafından kuşatılıp teslim alınmak istendi. Maazallah, böyle bir şey olsa Türkiye’nin hali ne olurdu? Hatta öyle gazi ki, orada ‘ihtilal var, sizi Yunan adasına kaçıralım’ dedikleri zaman gerçekten kükredi. ‘Biz kefenimizi giymişiz, sonuna kadar milletimizle beraberiz’ dedi. Jetlerin tehdidi altında İstanbul’daki havaalanına geldi. Daha havadayken İstanbul’daki kule FETÖ’cülerin elindeydi. Ama aslanlar, milletimiz oradan onları defetti. Meydanlar, kahraman milletimizle doldu taştı. Milletimiz, tarihimizin en hain darbe girişimini püskürttü. Cenabı Allah böyle bir şeyi bir daha göstermesin. Şehitlerimiz var. Terörle mücadelede, Fırat Kalkanı’nda şehit olanlarımız var. Bu vatan için canlarını seve seve fedan eden kahramanları minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Şehitler zaten ölmez, makamları zaten cennettir.”

– “Hükümetimiz, devletimiz kararlıdır”

FETÖ ve diğer terör örgütleriyle mücadele konusunda kararlı olduklarını vurgulayan Eroğlu, “Şunu unutmayın. Hükümetimiz, devletimiz kararlıdır. Her hafta toplantıda terörle mücadeleyi, FETÖ ile mücadeleyi ele alıyoruz. Bunları devlet kurumlarından tamamen silip atacağız. Bu konuda kararlıyız. Çünkü, çok büyük bir hainlik yaptılar. Bu kadar şehidimiz var. Özellikle maalesef ordumuzda çok sayıda askeri aldatmışlar. Emniyet teşkilatını da kurumları da aldatmışlar. Onları mutlaka oralardan söküp atacağız. Hain insanların devlet içinde bulunması doğru mudur? Olamaz. Hem maaş alacak hem de devleti ve milleti arkadan hançerleyecek. Buna müsaade edemeyiz.” ifadelerini kullandı.

Bakan Eroğlu, mücadelede mağdur olduğunu iddia edenlerin durumlarının incelendiğine dikkati çekerek, “Bazıları diyorlar ki ‘mağdur olanlar var’. Mağdur olanlar varsa müracaat ediyor, teker teker inceliyoruz. Haklıysa zaten iade ediyoruz. Bunun da böyle bilinmesi lazım. Ama, bakıyorsunuz ‘Bylock’ kullanmış, her türlü hainliği yapmış, FETÖ elebaşısı ‘Bank Asya’ya para yatırın’ demiş, gitmiş yatırmış, organize olmuş, devletin bir takım bilgilerini dışarıya satmış. Bunların devletle, milletle irtibatı yok. Bunlar haindir, gereği ne ise yapılacak.” ifadelerini kullandı.

Ziyarete, AK Parti Kırşehir Milletvekilleri Salih Çetinkaya ve Mikail Arslan, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, İl Başkanı Mustafa Kendirli ve çok sayıda partili katıldı.

Bakan Eroğlu, daha sonra Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci’yi ardında da Yaşamayı Seviyorum Danışma Merkezi’nde tedavi gören madde bağımlısı gençleri ziyaret etti.