Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, Kırıkkale'de

KIRIKKALE (AA) – Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığının düzenlediği Siyaset Akademisi’nde ilk dersi verdi.

Kırıkkale’de toplu açılış ve temel atma törenine katılan Eroğlu, daha sonra Kırıkkale Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Eroğlu, burada yaptığı konuşmada, Kırıkkalelilere teşekkür için geldiğini belirterek, bunun birincisinin 1 Kasım seçimlerinde elde edilen yüzde 63’lük oy oranı, ikincisinin ise 15 Temmuz darbe girişiminde kent halkının gösterdiği duyarlılık için olduğunu söyledi.

Seçimde alınan oy için AK Parti Kırıkkale teşkilatlarına teşekkür eden Eroğlu, şunları kaydetti:

“Kırıkkale tarihindeki en fazla oy oranını 1 Kasım’da yüzde 63 ile sağladık. Muhteşem bir oran. Kırıkkale’de her 3 kişiden 2’si AK Partili. Önümüzdeki seçimler için de diğerleri AK Partili adayı. Teşkilatımızın bütün mensuplarına gönülden teşekkür diyorum. İkinci teşekkürüm de 15 Temmuz ile ilgili. FETÖ, 15 Temmuz’da tarihimizin en kanlı, alçak bir darbe teşebbüsüne, milleti bölme, parçalama ve işgal provası şeklinde haince bir girişime imza attı. Ama, özellikle kurucu genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın cesareti, dirayeti, milletimizin kahramanlığı, Başbakanımız başta olmak üzere AK Parti ve diğer siyasi partilerin kararlı tavrı sayesinde bu hain darbe girişimi püskürtüldü. Allah’ın da yardımıyla. Ben özellikle takip ettim. 15 Temmuz’dan sonraki nöbetlere coşkulu bir şekilde devam ettiniz. Teşekkürüm sizlere. Hatta buradan Ankara’ya gittiniz. İlk gün gelenler var. Şehitlerimiz var.”

Bakan Eroğlu, konuşmasının ardından İl Başkanlığında basına kapalı olarak gerçekleştirilen Siyaset Akademisi’nin ilk dersini verdi.