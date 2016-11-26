Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu Kırşehir'de

KIRŞEHİR (AA) – Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, “Bundan sonra bu millet varken hiç kimse darbe teşebbüsünü rüyasında bile göremeyecek. Çünkü, kahraman bir millet var.” dedi.

Bakan Eroğlu, Kırşehir Cacabey Meydanı’nda düzenlenen toplu temel atma ve açılış töreninde yaptığı konuşmada, Ahi Evran-ı Veli ve Aşık Paşa’nın torunlarının yaşadığı Kırşehir’de olmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) hain darbe girişimine karşı verilen mücadeleye teşekkür için geldiğini belirten Eroğlu, vatandaşların meydanları doldurarak hain darbe girişimine geçit vermediğini aktardı.

Eroğlu, darbe girişiminin bu vatanı bölme ve parçalama girişimi olduğuna, bütün kurumlara sinsice yerleşen FETÖ’nün maşa olarak kullanıldığına dikkati çekerek, “15 Temmuz’da böyle hainliğe girişti. Cenab-ı Allah onlara fırsat vermedi. Milletimizin kahramanlığı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın cesareti, bütün herkesin, siyasi partilerin, bakanların, Başbakan’ın, milletvekillerinin, milletimizin kararlılığıyla bu darbe teşebbüsü püskürtüldü. Bundan sonra bu millet varken hiç kimse darbe teşebbüsünü rüyasında bile göremeyecek. Çünkü, kahraman bir millet var. Allah razı olsun.” ifadelerini kullandı.

– “Kırşehir bu denli bir yatırımı daha önce hiç görmedi”

Kırşehir’e birçok müjdeyle geldiğini dile getiren Eroğlu, 52 milyon lira yatırım bedelli 7 tesisin temel atma ve açılışını gerçekleştireceklerini anlattı. Sloganlarının “Orman ve Su İşleri Bakanlığı zamanla yarışıyor” olduğunu anımsatan Bakan Eroğlu, şunları kaydetti:

“Kırşehir’e gelirken elimiz boş gelmek doğru olmazdı. Elime bir kutu Afyonkarahisar kaymağı alıp gelecek halim yoktu. Bu yüzden buraya heybemiz dolu geldik. Bugün burada Kırşehirli hemşehrilerime 10 yatırımın müjdesini veriyorum. Baraj, taşkın koruma tesisleri, orman köylülerine kredi, gelir getirici tür ağaçlandırma projeleriyle bir Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu’nun kurulumunun da içinde yer aldığı bu müjdelerin toplam yatırım bedeli 20 milyon lirayı buluyor. Kırşehir bu denli bir yatırımı daha önce hiç görmedi. Kıyıda köşede unutulmuş bu ili bizim hükümetimiz hatırladı.”

Bakan Eroğlu, Kırşehir’in Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamına alındığını da hatırlatarak, şöyle devam etti:

“Çok büyük bir proje. Devlet yatırımları teşvik ediyor. 16 milyar 200 milyon lira destek verecek. Kırşehir’de yapılacak muazzam yatırımlar var. 2019 yılında bitecek bu projeyle Kırşehir’deki yatırımlara da destek verilecek. Buraya 3 büyük içme suyu projesi planladık. Göletler, sulama tesisleri ve dere ıslahları da yapacağız. Ayrıca 64 bin 800 dekar alanda ağaçlandırma, 127 bin dekar alanda erozyon kontrol çalışması yapılacak. 333 bin dekar alanda 29 milyon fidan Kırşehir’de toprakla buluşturulacak. 6 milyon 700 bin fidan burada üretilecek.”

Konuşmanın ardından 7 tesisin toplu temel atma ve açılış töreni gerçekleştirildi.

Törene, Kırşehir Valisi Necati Şentürk, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, AK Parti Kırşehir milletvekilleri Salih Çetinkaya, Mikail Arslan, Devlet Su İşleri Genel Müdürü Murat Acu, Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez ve diğer yetkililer katıldı.

Bakan Eroğlu, açılışın ardından 13 aileye gelir getirici tür sertifikası, 6 aileye de ORKÖY kredisi sertifikası verdi.