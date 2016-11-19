Orman ve Su İşleri Bakanlığından yaban hayvanlarına destek

Orman ve Su İşleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye’deki yaban hayatından sorumlu olan Orman ve Su İşleri Bakanlığının yeni projeler geliştirerek yaban hayvanlarını destekleme faaliyetlerini sürdürdüğü belirtilerek, “Yaban hayvanlarının gıda ihtiyacını karşılamak gayesiyle değişik projeleri uygulamaya koyan Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 2014 yılında Gümüşhane’de başladığı tarla ekimine devam ediyor. Yaban hayvanlarının tabii yaşam alanlarında desteklenmeleri için uygun görülen orman içi açıklıklar, bozuk alanlar ile terk edilen tarım arazilerinde ve köylülerce projeye destek için atama edilen arazilerde buğday, karabuğday, yonca, korunga ve arı otu ekilerek yaban hayvanlarının beslenmeleri sağlanıyor” ifadelerine yer verildi.

Bakanlığa bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü çalışanları göre ekimi yapılan tarlalar hasat edilmeyerek yaban hayvanlarının kullanımına bırakıldığı, bu nedenle yaban hayvanları kendi natürel ortamlarında gıda ihtiyacını karşılarken çiftçilerin gelir edinmek için ekip diktiği alanlara da zarar vermediği kaydedildi.

“Yaban hayvanlarının gıda ihtiyacını karşılıyoruz”

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu yaban hayvanlarının yaşadıkları ortamda yiyecek bulamamaları sebebiyle zamanla ikâmetgâh yerlerine inerek burada keza vatandaşlara da ayrıca de ekili dikili alanlara hasar verdiklerini ifade ederek şunları söyledi:

“Biz yaban hayvanlarının kendi natürel ortamlarında beslenmeleri gayesiyle böyle bir çalışma başlattık. Gümüşhane’de 2014 yılından bu yana 60 köyde toplam 461 dekar araziyi ekerek yaban hayvanlarına bıraktık. Bakanlık olarak lüzum tarla ekerek gerekse de kış aylarında yemleme çalışması yaparak yaban hayvanlarının beslenme ihtiyacını karşılıyoruz. Bu projeden vatandaşlarımızda epeyce hoşnut durumdalar. Çünkü hayvanlar artık tarlalara girip ürünlere hasar vermiyor kendi ortamlarında gıda ihtiyacını karşılıyor. Gümüşhane başta olmak üzere bambaşka şehirlerimizde de bu nesil uygulamalarımızı sürdüreceğiz.”