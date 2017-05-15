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Ormanda aç kalan ayılar konteynerlerde yiyecek aradı

Kış turizminin gözde mekanlarından Uludağ’da aç kalan ayı ve 3 yavrusu, oteller bölgesine 2 kilometre uzaklıkta yer alan lokanta ve piknik alanına indi.

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 07:19

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Kış turizminin gözde mekanlarından Uludağ’da aç kalan ayı ve 3 yavrusu, oteller bölgesine 2 kilometre uzaklıkta yer alan lokanta ve piknik alanına indi. Havaların ısınması ile birlikte ormanlarda gıda bulmakta zorlanan ayı, restoranların bulunduğu bölgedeki konteynerleri devirerek kendine ve 3 yavrusuna atık gıda aradı. Çevrede birilerinin olduğunu fark eden anne ayı, yavrularını korumak için aracın üzerine doğru koştu.
Bölgede yer alan esnaf, aynı görüntülerin çoğu kez tekrarlandığını söyledi. 

Başarı Peker

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