Ormanda aç kalan ayılar konteynerlerde yiyecek aradı

Kış turizminin gözde mekanlarından Uludağ’da aç kalan ayı ve 3 yavrusu, oteller bölgesine 2 kilometre uzaklıkta yer alan lokanta ve piknik alanına indi. Havaların ısınması ile birlikte ormanlarda gıda bulmakta zorlanan ayı, restoranların bulunduğu bölgedeki konteynerleri devirerek kendine ve 3 yavrusuna atık gıda aradı. Çevrede birilerinin olduğunu fark eden anne ayı, yavrularını korumak için aracın üzerine doğru koştu.

Bölgede yer alan esnaf, aynı görüntülerin çoğu kez tekrarlandığını söyledi.

Başarı Peker