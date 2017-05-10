Örnek belediye başkanı 5 milyon TL’lik hibeyi…

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik tarafından temeli atılan kız yurdunun inşaat çalışmaları sürüyor. Çabuk yükselen 200 kişilik yurdu inceleyen Başkan Atilla, kız yurdunun eğitime büyük katkı sağlayacağını belirtti. Kız yurdu finansmanının ise belediye binası için gelen hibe paradan sağlandığını da söyleyen Atilla, “Normalde belediye sarayı yapacaktık. 5 trilyonluk bir hibe almıştık. Ama kız öğrencilerin barınma sorunu dolayısıyla okuyamadıklarını İlçe Milli Eğitim Müdürümüzden öğrendim. Bunun üzerine belediye sarayı yapmaktan vazgeçip öğrenci yurdu yapmaya karar verdik. Çünkü kız öğrencilerimizin eğitimi bizim için daha önemlidir” diye konuştu.

İlçe kırsalında ikamet eden kız öğrencilerin barınma sorunu dolayısıyla eğitimlerini yarıda bıraktıklarını açıklayan Başkan Atilla, “Kırsalda eğitim gören kız öğrencilerimizin ilçede yerleri olmadığı için birçok eğitimden yoksun kalıyordu. Bazıları da tanıdık veya akrabalarının yanında barınmak zorunda kalıyorlardı. Lakin kız yurdunun faaliyete girmesiyle kırsaldaki kızlarımız kimseye minnet etmeden gelip okullarını okuyacaklar. Her şeyi ile modern bir tesiste eğitim öğretimlerini görecekler. İlçemize uğurlu uğurlu olsun” diye konuştu.

Yurdun son durumu hakkında da veri veren Başkan Atilla, “Yurdun bodrum katı bitmiş durumda. hemen birinci katın tablası bağlanıyor. Öğrenci yurdumuz fazla hoş bir hizmet olacak” dedi.

Uğur Kuş