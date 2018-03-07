ÖRNEK PROJEYLE MERAM DAHA DA YEŞİLLENİYOR
Meram Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Yeni Bir Yuva Yeni Bir Fidan” projesiyle ilçenin yeşil dokusuna büyük katkı sağlanıyor. Başkan Toru, proje kapsamında 3 yılda 15 bin 127 adet fidanın toprakla buluşturulduğunu ifade etti.
2015 yılında uygulamaya koydukları “Yeni Bir Yuva Yeni Bir Fidan” projesi ile bir yandan vatandaşlar yeni mesken ve iş yerlerine kavuşurken diğer yandan da Meram’ın yeşil dokusuna katkı sağlandığını hatırlatan Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “Yapı Kullanma İzin Belgesi başvurularında her bağımsız bölüme 1, ticari alanlarda ise brüt her 100 metrekareye 1 fidan olacak şekilde projede gösterilmiş olma şartı getirdik. Bu şekilde ağaç dikimini özendirmiş oluyoruz. Yapı Kullanma İzin Belgesi’nde ya da projesinde ağaçlandırma imkânı olmayan vatandaşlarımız, belediyemizin belirlediği komisyon karşılığında ve belirlediğimiz alanda fidanlarını dikebiliyorlar. Bu sayede Meram’ın yeşil dokusuna vatandaşlarımızla birlikte katkı sağlamış oluyoruz” dedi.
15 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞTURULDU
Çevre ve yaşam kalitesi yüksek bir Meram için çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirten Başkan Toru, “Meram’ın geleceğine yön verirken sadece betonlaşma olmasın istiyoruz. Bu alandaki yapılaşmalarla birlikte Meram’da hem konutlarımız ve sosyal tesislerimiz yükselecek hem de yeşil dokumuz daha da güçlenmiş olacak. 3 yıl önce uygulamaya koyduğumuz ‘Yeni Bir Yuva Yeni Bir Fidan’ Projesi kapsamında 2015 yılında 3 bin 314, 2016’da 5 bin 623 ve 2017 yılında ise 6 bin 190 fidan toprakla buluşturulmuş oldu” ifadelerini kullandı.
M.SARIKULAK
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