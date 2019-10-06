ORSİAD üyeleri sınırları aştı
ANKARA (AA) – MEHTAP YILMAZ – OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur, üyelerinin 52 ülkeye ihracat yaptığını belirterek, "ORSİAD, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı olan 2023'e kadar, ihracat yapılan ülke sayısını en az 65'e çıkarmayı ve yıllık ihracat oranını ise her yıl yüzde 5-7 yükselterek, yüzde 25'lik artış yakalamayı hedefliyor." dedi.
Çamur, AA muhabirine, ORSİAD'ın yurt dışı faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
OSTİM, İvedik ve Sincan OSB'lerin, Türk sanayisinin lokomotifi olduğunu belirten Çamur, ORSİAD bünyesinde çalışmalarını sürdüren 466 üye firma bulunduğunu, bu işletmelerin önemli kısmının, ihracat potansiyeli taşıdığını ancak ülke genelinde bu potansiyelin yeterince kullanılamadığını ifade etti.
Çamur, bu kapsamda son dönemde ihracat artışına dönük çalışmalara hız kazandırdıklarını anlattı.
ORSİAD'ın, yeni dönemde hiç ihracat yapmayan firmalara da yurt dışı kapılarını aralamayı amaçladığına değinen Çamur, "ORSİAD üyelerimiz, başarılarıyla adeta ülke sınırları aştı ve bugün firmalarımız toplam 52 ülkeye ihracat yapıyor. Yıllık ihracat tutarı ise yaklaşık 115 milyon doları buluyor. ORSİAD, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı olan 2023'e kadar, ihracat yapılan ülke sayısını en az 65'e çıkarmayı ve yıllık ihracat oranını ise her yıl yüzde 5-7 yükselterek, yüzde 25'lik artış yakalamayı hedefliyor." diye konuştu.
– "ABD'den Mozambik'e uzanan ihracat başarısı"
Üyelerinin ihracat yaptığı ülkelere ilişkin bilgiler veren Çamur, ABD, Çin, Rusya, Kanada, Suudi Arabistan, Vietnam, Şili, Finlandiya, İsviçre, Romanya, Tunus, Fas, Tayland, Sudan, Brezilya, Tanzanya, Cezayir, Endonezya, Etiyopya, Bangladeş, Mozambik ve Türki Cumhuriyetleri'nin neredeyse tamamına satış yapıldığını aktardı.
Çamur, en fazla ihraç edilen ürünlere ilişkin de savunma sanayisi, iş, inşaat ve tarım makinelerinin ihracatın önemli kalemlerinden olduğunu belirterek, bunların yanında otomotiv, otomotiv yedek parça, araç üstü ekipmanları, çekme-kurtarma vinçleri, ısıtma soğutma sistemleri, plastik ve enerji sektöründe de önemli oranda gelir elde edildiğini vurguladı.
ORSİAD üyelerinin, yurt dışı pazarla buluşmasına gayret ettiklerini anlatan Çamur, şunları söyledi:
"Sürdürülebilir büyümenin, güçlü Türk ekonomisinin anahtarı ihracattır. Bu bilinçle, bugüne kadar kendi yağıyla kavrulmuş, hiç ihracat yapmamış firmalarımız için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Avrupa Birliği Fonları, Kalkınma Ajansı ve ilgili bakanlıklar ile Eximbank gibi kurum ve kuruluşların sağladığı fırsatlardan daha fazla üyemizin yararlanması için girişimlerimiz ve organizasyonlarımızı sürdürüyoruz."
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ORSİAD üyeleri sınırları aştı
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