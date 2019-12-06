Orta Anadolu'nun turist rehberleri Kültepe'yi gezdi
KAYSERİ (AA) – Nevşehir Rehberler Odası'na bağlı turist rehberleri, Kültepe Höyüğü'nü ziyaret ederek, kazı başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu'ndan bilgi aldı.
Nevşehir, Sivas, Niğde, Kırşehir, Yozgat, Aksaray ve Kayseri'deki turist rehberlerinin bağlı olduğu oda öncülüğünde höyüğe gelen rehberler, Kültepe'yi gezdi.
Prof. Dr. Kulakoğlu, son dönem kazılarında ortaya çıkan kalıntılar ve çevre düzenlemesiyle ilgili rehberleri bilgilendirdi.
Kapadokya'da sezonun yoğun geçtiğini ifade eden Kulakoğlu, "Daha önceki yıllarda onlara göstereceğimiz, onların da misafirlerine, turistlere gösterecek çok fazla bir şey yoktu. Özellikle bu yıl, hem restorasyon çalışmalarıyla hem de tabela yenilikleriyle açığa çıkarılmış buluntular, kalıntılar var. Bu tabi ki son yıllarda Kayseri'de başlatılan turizm seferberliğinin de bir parçası. Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'ın da girişimleriyle Kültepe'ye yönelik çalışmalar var. Kapadokya'yı ziyarete gelen turistlere Kültepe'nin anlatılması çok önemli." diye konuştu.
Nevşehir Turist Rehberleri Odası Başkanı Yunus Ünal da odalarına bağlı 750 rehber bulunduğunu aktardı.
Kültepe'ye bir eğitim gezisi düzenlediklerini belirten Ünal, "Meslektaşlarımızın bölgeyle ilgili uzman kişilerden ayrıntılı bilgi almasını ve misafirlerimize bu değerlerimizi doğru bir şekilde anlatmalarını istiyoruz. Eğitim gezilerine bu nedenle önem veriyoruz." dedi.
Ünal, son zamanlarda turizm alanında çeşitli atılımlarda bulunan Kayseri'nin, rehberler için de önemli merkez haline geldiğini dile getirdi.
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