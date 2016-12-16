Orta Belediye Başkanı Onay muhtarlarla bir araya geldi

ÇANKIRI (AA) – Orta Belediye Başkanı Bayram Yavuz Onay, muhtarlarla bir araya geldi.

Onay, Belediyede yapılan toplantıda ilçenin nüfusunu artırmak için hep birlikte çalışmaları gerektiğini vurguladı.

İlçenin nüfusunu artırmak istediklerini dile getiren Onay, “Orta’da yaşayıp da nüfus kaydını Orta’ya aldırmayanların olduğunu biliyoruz. Bu bir vatandaşlık sorumluluğudur her şeyden önce. Yatırımların artırılması için nüfusumuzun da artması gerekiyor. Orta’da yaşayan vatandaşlarımızın nüfusunu buraya almasını istiyoruz.” dedi.

Muhtarlar ve siyasi partilerin temsilcilerinden nüfus konusunda destek isteyen Onay, ilçeyi büyütmek için ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.