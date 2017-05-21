Orta'da yağmur duasına çıkıldı

ÇANKIRI (AA) – Çankırı’nın Orta ilçesine bağlı Kalfat köyünde 550 yıllık gelenek olan yağmur duası yapıldı.

Köy meydanında bir araya gelen vatandaşlar, mezarlığa ve türbelere giderek dua etti. Daha sonra vatandaşlar Dikmen Tepesi’ne çıktı.

Burada kurban kesilip cemaatle öğle namazının kılınmasının ardından toplu bir şekilde dua edildi.

Kalfat Köyü Muhtarı Adem Karağaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaptıkları yağmur duasının 550 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu söyledi.

Fatih Sultan Mehmet zamanında köylerinde bu geleneğin başladığını aktaran Karağaç, “Her yağmur duası zamanında Allah rahmetini bu bölgeden esirgememiştir. Bugün de aynı etkinliği devam ettiriyoruz. Katılımlarından dolayı herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Çevre köylerden de çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinliğin sonunda etli bulgur pilavı ikram edildi.