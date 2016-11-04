Ortak kültürel değerlerle rahatlıyorlar.

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Halk Eğitim Merkezi’nde (HEM), Irak, Suriye ve Afganistan’dan Türkiye’ye sığınanlara Türkçe ve İngilizce’nin yanı sıra çeşitli kurslar veriliyor.

HEM Müdürü Turgut Çetinkaya, AA muhabirine yapılan açıklamada, açtıkları Türkçe kurslarında, Irak, Suriye ve Afganistan’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ülkeden kaçarak Türkiye’ye gelen çok sayıda sığınmacıya ders verdiklerini, onları sosyal hayata hazırlamaya gayret ettiklerini söyledi.

Farklı ülkelerden Türkiye’ye gelenlere öncelikle Türkçe öğrettiklerini belirten Çetinkaya, daha sonra da arzu edenlere okuma yazma, İngilizce, bilgisayar ve istediği alanlarda mesleki kurslar verdiklerini ifade etti.

Türkçe başta olmak üzere tüm kurslarda katılımcıların ülkelerinde yaşadıkları travmaları göz önünde bulundurduklarını dile getiren Çetinkaya, şöyle devam etti:

“Sığınmacılarla aynı ortamı, aynı sokakları paylaşıyoruz. Türkçe eğitiminin yanında onları sosyal hayata hazırlamak için şehrimizi tanıtıcı bilgiler veriyoruz. Bunlar savaş ortamından gelmiş insanlar. Sosyal hayatta daha rahat davranmaları ve yaşadıkları travmaları atabilmeleri için rahatlatıcı faaliyetler yapıyoruz. Eğlenceli faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Yaşadıkları travmaları atabilmeleri için günlük hayattaki faaliyetler, yemek yapımı, şehirlerimizin tanıtımı, oyunlar ve ortak kültürel değerlerimizden bahsederek sığınmacıları rahatlatmaya çalışıyoruz.”

Türkçe eğitmeni Gürbüz Kaya da zaman zaman kursa katılanların sayılarının 100’e kadar çıktığını aktardı.

Derslerde kursiyerlerin psikolojilerini de rahatlatmaya çalıştıklarını vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:

“Hem Türkçe öğreniyoruz hem yöresel yemekleri hem illerimizin güzelliklerini tanıtıyoruz. Onların bir nevi ferahlamasını sağlıyoruz. Ortak kelimeleri bulmaya çalışıyoruz. Birçok kelimemiz Arapça ve Farsça da mevcut. Biz bunları bulup bir yakınlaşma sebebi sayıyoruz. Geçenlerde libas kelimesi geçti. Arapça’da da mevcut. Farsça’da da kıyafet manasında. Bu kelime benim annemin ismi dedim. Hayret ettiler. Dilimizde ve kültürümüzde muhabbete, kardeşliğe vesile olacak bir çok noktamız var.”