Ortakaraören'de dolunun vurduğu ekin alanlarında verim düştü
KONYA (AA) – Seydişehir'in Ortakaraören Mahallesi'nde arpa ve buğday eken çiftçiler geçen ayki yağan dolu nedeniyle yapılan hasattan memnun kalmadı.
Hasat mevsiminin başladığı Seydişehir de Suğla havzasının en büyük ekim alanı olan Ortakaraören'de, mahalle muhtarı Ayşe Demir, çiftçileri tarlada çalışırken ziyaret etti.
Muhtar Demir burada yaptığı açıklamada, 2 ay önce yaşanan dolu felaketi nedeniyle çiftçilerin büyük zarar gördüğünü belirterek; "Şu anda mahallemiz ekili arazisinde korkut elinden gelen 7 adet biçer çalışmaya başladı. Maalesef burada gördük ki arpada yüzde doksan, yüzde yüzde yüz , buğdayda yüzde elli yüzde altmış geçen yıla göre düşüş var. Geçtiğimiz yıl 1 dekardan 500 kilogram buğday alınırken bu yıl 100 kilogram buğday elde edildi. Arpada ise çoğu yerde hiç yok bazı yerlerde ise 1 dekarda 100 kilogram alındı. Bu düşüş iki ay önce yaşadığımız dolu felaketinden kaynaklanıyor." dedi.
Hem ilçe tarım olarak hem de muhtarlık olarak yaşanan dolu felaketinden dolayı bölgenin afet bölgesi olarak ilan edilmesi için müracaatlarda bulunduklarını aktaran Ayşe Demir, İlçe Tarım Müdürlüğünün yapılan hasar tespitlerinin de şu anki durumla örtüştüğünü, çiftçilerin mağduriyetinin giderilmesi için ilgili bakanlıktan olumlu bir haber beklediklerini söyledi.
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Ortakaraören'de dolunun vurduğu ekin alanlarında verim düştü
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