Ortalık savaş alanına döndü

Sağanak yağmur nedeniyle ilçe merkezindeki bir fazla cadde ve cadde sular aşağıda kaldı. Fazla sayıda ev ve dükkanı su bastı. Su baskınlarına maruz kalan ev ve iş yerlerinde fiziksel hasar meydana geldi. Çamlık mevkiinde etkin olan girdap ise bir ağacın devrilmesine sebep oldu. Devrilen ağacın aşağı park eden bir araba kullanılmaz ülkü geldi. Tekrar Çamlık’ta meydana gelen hortumda bir apartmanın çatısı uçtu. Çatıdan uçan kiremit ve baca park halindeki iki otomobile zarar verdi. öte taraftan Ayvalık Sanayi Sitesi’nde hortum nedeniyle uçan dev perguleler site içerisindeki park halindeki araçların üzerine düştü.

Sağanak yağmur ve hortumla ilgili açıklamalarda bulunan Kaymakam Namık Kemal Nazlı, herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığını vurguladı. Kaymakam Nazlı, girdap ve şiddetli yağışın maddesel hasara sebebiyet verdiğini ifade ederek, “Fazla şükür can kaybı olmadı. Ucuz atlattık” ifadelerini kullandı.