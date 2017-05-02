ANKARA (AA) – Şereflikoçhisar ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen Ortaokullararası Futbol Turnuvası başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçedeki 7 ortaokul arasındaki turnuvanın yarı final mücadelesinin 11 Mayıs, finalinin de 12 Mayıs tarihinde yapılacağı kaydedildi.

Şereflikoçhisar Şehir Stadyumu’nda gerçekleştirilen futbol turnuvasında takımların 10’ar kişi olarak mücadele edeceği belirtildi.

Turnuvayla amacın öğrenciler arasındaki birlik beraberlik ve dayanışma duygularının artırılmasıyla sportif faaliyetlere daha fazla katılım sağlanması olduğu bildirildi.