Ortaokulu öğrencilerine TEOG için hazırlık kitabı dağıtıldı

KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale’nin Çelebi ilçesinde Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavına hazırlanan 8. sınıf öğrencilerine hazırlık kitabı dağıtıldı.

Çelebi ve Alıcıyeniyapan Ortaokulundaki kitap dağıtımına Kaymakam Ayhan Abatay ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Özsoy katıldı.

Kaymakam Abatay, 8. sınıf öğrencilerine TEOG hazırlık kitaplarını dağıtarak başarılar diledi.

Öğrencilere her yönden destek olacaklarını ifade eden Abatay, geleceğin temellerinin bu kaynak kitaplarla sağlanacağını, istikrarlı ve başarılı olacaklarına inandıklarını belirtti.