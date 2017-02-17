OSB'lerde 1 milyon 700 bin işçi çalışıyor

KONYA (AA) – Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, “Şu anda organize sanayi bölgelerindeki 50 bin fabrikamızda 1 milyon 700 binin üzerinde istihdam sağlıyoruz.” dedi.

Kütükcü, bir otelde düzenlenen Konya ve çevresindeki 11 organize sanayi bölgesinin (OSB) sorunlarının istişare edildiği toplantıda, her dakika işlerinin başında yer aldıklarını, tüm zorluklara rağmen geçen yıl 13 yeni OSB’nin kurulduğunu söyledi.

Türkiye’de OSB sayısının 311’e ulaştığını belirten Kütükcü, “Şu anda organize sanayi bölgelerindeki 50 bin fabrikamızda 1 milyon 700 binin üzerinde istihdam sağlıyoruz. İnşallah yeni OSB’lerimizle ülkemizin istihdamına ve üretimine verdiğimiz destek de artacak.” diye konuştu.

Türk sanayisinin en zor dönemlerde bile üretime ara vermeden yoluna devam ettiğini, ancak sanayideki finansmanın çok pahalı olduğunu dile getiren Kütükcü, bankalara risk almaları ve sanayicilerle proje ortağı olmaları çağırısında bulundu.

Kütükcü, Türkiye Ekonomi Şurası’nda OSB’lerin sorunlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da ilettiklerini belirterek, sanayinin üretim maliyetlerini artıran vergilerden arınmak istediklerini ifade etti.

Toplantıya, AK Parti Konya Milletvekili, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız da katıldı.