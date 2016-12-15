Osman Sağırlı: İran Filistindeki Şiileri harekete geçirdi

Suriye’de hafızalara kazınan fotoğrafların mimarı olan ve Konuşacak Çok Şey Var’a katılan Türkiye Gazetesi Muhabiri Osman Sağırlı yaptığı açıklamada şunları kaydetti; Halep Şii’ler için önemli bir nokta. Öteki bölgeleri kontrol altına almanın en kritik noktası çünkü Halep. Rusya ve Suriye’nin 1980 yılında yaptığı askeri uzlaşma var, bu anlaşmayı sonra yenilediler. Bugün bakın Suriye ordusundaki silahların birçok Rus silahıdır, dolayısı ile kazan, kazan taktiği ile iş yapıyorlar.

İRAN FİLİSTİN’DEKİ Şİİ’LERİ HAREKETLENDİRDİ

Rusya’nın tek askeri üssü oradadır. İran’a bakarsanız bölgenin hamisi olduğunu iddia ediyor, Yemen’e müdahale ediyor, Lübnan’a müdahale ediyor. Hatta Filistin’deki Şii’leri bile hareketlendirdikleri söyleniyor. Bölgede İran’da fazla önemli bir aktör’ dedi.

TGRT Haber – Semih Bişkin