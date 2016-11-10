osmangazide-su-kesintisi

BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına kadar, yapılacak araştırmalar sebebiyle Altınova, Küçükbalıklı, Yeşilova, Kemerçeşme, Başaran mahalleleri ve civarında 11 Kasım Cuma ile 11 Aralık Pazar tarihleri ve 09.00 ile 19.00 saatleri aralarında ara sıra su kesintisi yapıla.