Ana Sayfa   >   Genel   >   Osmangazide su kesintisi

Osmangazide su kesintisi

BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına kadar, yapılacak araştırmalar sebebiyle Altınova, Küçükbalıklı, Yeşilova, Kemerçeşme, Başaran mahalleleri ve civarında 11 Kasım Cuma ile 11 Aralık Pazar tarihleri ve 09.00 ile 19.00 saatleri aralarında ara sıra su kesintisi yapıla.

10 Kasım 2016 Perşembe, 13:11
osmangazide-su-kesintisi

Benzer Konular

Anadolu-Yakasinda-Bircok-Ilcede-Elektrik-Kesintisi-Yasanacak-d4e978a9e0956e661b3f14083a4431be
Anadolu Yakası’nda Birçok İlçede Elektrik Kesintisi Yaşanacak

BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına kadar, yapılacak araştırmalar sebebiyle Altınova, Küçükbalıklı, Yeşilova, Kemerçeşme, Başaran mahalleleri ve civarında 11 Kasım Cuma ile 11 Aralık Pazar tarihleri ve 09.00 ile 19.00 saatleri aralarında ara sıra su kesintisi yapılacak. 

kesä°ntä°sä° Kesintisi osmangazä°âde osmangaziâde

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet