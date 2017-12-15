Osmaniye’de mülteci çocuklarına sözde Türkçe eğitimi skandalı

15 Temmuz’dan 6 ay önce yaşanan bu hadisenin sümenaltı edildiği, skandala ilişkin hiçbir işlem yapılmadığı, olayın kahramanı okutmanın da halen aynı eğitim merkezinde göçmenlere ders vermeye devam ettiği ortaya çıktı.

Kendisine ulaşan şikayetlerle ilgili yetkililerin hiçbir işlem yapmaması üzerine Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur skandalı gazetesindeki köşesinde gündeme getirdi. Fuat Uğur’un dile getirdiği iddialara göre Osmaniye’de Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Birleşmiş Milletler ve Unicef’in de katkısıyla Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) bünyesinde kentteki mülteci kampında Suriyeli gençlere eğitimler veren Üniversite Akademik Danışmanı ve Okutman Ahmet Sarpkaya, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde paylaşımlar yapıp, gençleri de Erdoğan aleyhinde örgütlemeye çalıştı.

Yazar Uğur, AFAD kamp müdürünün Ahmet Sarpkaya’yı uyardığını, diğer öğretmenlerin de durumu YTB’ye bildirdiğini, kendisinin de YTB’nin başında bulunan Mehmet Köse’yi aradığını ancak YTB’nin konunun üzerini kapattığını öne sürdü.

Uğur, ayrıca Ahmet Sarpkaya’nın sosyal medya hesabında “Ne münafık kalmış, ne soysuz ve it soyu. Ben hesabı sizin gibi kula biat eden kula vermem. Ben hesabı Allah’a veririm. Ne zaman Türkmenler ilerledi, durdurdular. O dağları boşalttılar, Türkmenleri ağıllara doldurdular. Gardaşım dedi el etti, elini bıraktılar. Hatırını soran nerede, derdine derman yok. Rus iti gelir dalar Türk yurdundan ses yok. Çocuk bezi göndermekle vatan kurtarılmaz. İnanmamış adamla dava yaşatılmaz. Stratejik dengeniz yerin dibine batsın. Ecnebiden tırsan kansızlar” şeklinde paylaşım yaptığını ve Muhsin Yazıcıoğlu’nun AK Parti iktidarı tarafından öldürtüldüğünü iddia ettiğini aktardı.

İddiaları yerinde araştıran İHA ekibinin Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti İl Başkanı Hamza Tor, Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, AFAD ve bazı sivil toplum kuruluşları nezdinde yaptığı girişimlere rağmen Osmaniye’de hiçbir yetkili konuyla ilgili yorum ve açıklama yapmaya yanaşmadı. Valilik bu konuyla ilgili sorumluluğu Korkut Ata Üniversitesi’inde olduğunu bildirirken açıklama yapmaya yanaşmayan AK Parti İl Başkanı Hamza Tor da İHA ekibine mülteci kampı yöneticilerine yönlendirdi.

Herkes kaçtı, terlikli okutman ortaya çıktı

Suçlamaların odağındaki Okutman Ahmet Sarpkaya’nın ise üniversitedeki görevine başlamadan önce YTB bünyesinde kamptaki TÖMER’de Suriyelilere eğitim verdiğini, üniversitedeki görevine başladıktan sonra da akademik danışman olarak üniversite bünyesindeki TÖMER’de gençlere eğitim vermeye devam ettiği ortaya çıktı.

İHA muhabirinin ikna çabaları sonrası sorulara cevap veren Sarpkaya, kendisinin vatanı seven bir “Ülkücü” olduğunu ve iftiraya uğradığını öne sürdü. Sarpkaya, “Benim sitemim, Başbakan ve Cumhurbaşkanı güzellikler yapmaya çalışırken alt kademede bunları tırpanlamaya çalışanlarla. Eğitim için çok mücadeleler verdim. Her türden geldiler, altımı oymaya çalıştılar. Bir şey alamayacaklarını hissedince, 15 Temmuzu yapanlar gibi başka bir şey yapamayacaklarını anlayınca Cumhurbaşkanının ismini koydular. Referandumda Cumhurbaşkanının yanında olduğum için hayırcılar beni yalaka ilan etti. Ben bu kadar şerefsiz miyim?” diye konuştu.

Sarpkaya, “Hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Suriyeli çocukları örgütlemem söz konusu değil. Asla çocuklara sosyal medyada Erdoğan muhalefeti yaptırmam. Benim memleketimin adamını başkasına eleştirtmem” şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz hafta ayağından ameliyat olduğunu anlatan Ahmet Sarpkaya, doktorun “Rapor al dinlen” demesine rağmen gençlerin eğitimi için günlerdir terlikle çalıştığını aktardı.

Nuri Pir – Erdal Can İçelli