Osmanlı döneminde hacıların kullandığı güzergah “Sufi Yolu” oluyor

KONYA (AA) – Sufi Yolu Vakfınca başlatılan Osmanlı döneminde hacıların kutsal topraklara gitmek için kullandığı güzergahı işaretleme çalışmaları sürüyor.

Nasreddin Hoca’nın da yaşadığı Konya’nın Akşehir ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, merkezi Hollanda’da bulunan ve Türkiye’de de faaliyet gösteren vakıfça, hacıların Osmanlı zamanında kullandığı güzergahlar işaretleniyor.

Sufi Yolu Vakfı Başkanı Sedat Çakır ve Vakıf Sekreteri Iris Bezuijen, işaretleme çalışmaları kapsamında Akşehir’e geldi.

Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, Osmanlı dönemindeki hac güzergahının “Sufi Yolu Yürüyüşçüleri” tarafından yürünerek ziyaret edileceğini belirterek, amaçlarının İstanbul’dan başlayarak Mekke’ye ulaşmak olduğunu söyledi.

İstanbul’dan başlanan işaretlemelerde Konya Mevlana Müzesi’ne kadar ulaştıklarını aktaran Çakır, “Sufi Yolu” güzergahında o şehrin önemli zatlarının türbelerinin yanı sıra farklı dinlerin mabetlerini, tarihi ve doğal güzellikleri de ziyaret ettiklerini kaydetti.

– Akşehir Belediyesi de destek veriyor

Güzergahların Osmanlı dönemindeki gibi dağ eteklerinde olduğunu aktaran Çakır, işaretleme çalışmalarına destek veren Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya’ya teşekkür etti.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da “Sufi Yolu”nun Akşehir’in tanıtımına ve turizmine katkı sağlayacağını kaydetti.

Akşehir’de başta Nasreddin Hoca ve akabinde Nasreddin Hoca’nın Hocası Seyyid Mahmut Hayrani Hazretleri’nin türbesi gibi daha birçok manevi mimarların türbelerini de içine alan bir projenin çalışmasını başlattıklarını vurgulayan Akkaya, şöyle konuştu:

“Akşehir’de bu proje kapsamında Taş Medrese, Seyyid Mahmud Hayrani Hazretleri Türbesi, Kilise, Nimetullah Nahcivani Türbesi, Kent Ormanı, Küçük Ayasofya Mescidi, Arasta, Nasreddin Hoca Türbesi, Hıdırlık ve Monas Parkı şeklinde işaretleme yapılacak. Bugün işaretlemenin ilkini burada gerçekleştiriyoruz. Bu işaretlemeler bittikten sonra ‘Sufi Yolu Yürüyüşleri’ başlayacak. Malum sufilikle yürüyüş birbirini tamamlayan unsurlar. Arayışın sufilikle birleşmesi. Biz bu Sufi Yolu Projesi ile inşallah hem Akşehir’imizde metfun bulunan manevi mimarlarımızın ziyaret edilmesini, onların tanınmasını sağlarken, diğer taraftan da Akşehir’imizin tabi güzelliklerinin tanınması Akşehir’in turizmine katkı sağlanmasını amaçlıyoruz.”

Türkiye’de kültür yolu olarak 40 civarında yürüyüş yolu bulunduğunu dile getiren Salih Akkaya, “Sufi Yolu Projesi’nin şehrimize, Konya’ya, ülkemize daha ötesi bütün dünya insanlarına hem spor anlamında, hem sufiliğin tanınması onun mesajlarını ifade etme anlamında katkısı olacağını düşünüyorum. Hollanda’dan buraya gelerek, ‘dünyanın ortası Akşehir’, ‘bütün yollar Akşehir’den geçer’, ‘Nasreddin Hoca’nın memleketinin üstünden geçer’ diyerek, bu proje kapsamına Akşehir’i de alan Sedat Çakır Beyefendi’ye ve esas onun gelmesinde önderlik eden hemşehrimiz Ali İhsan Ünal Bey’e teşekkür ediyorum. Projenin hayırlı olmasını diliyorum.” diye konuştu.

Başkan Akkaya, daha sonra Sufi Yolu Vakfı Başkanı Sedat Çakır’a Nasreddin Hoca’nın tersine çalışan saatiyle Akşehir Belediyesi kültür yayınlarından oluşan bir set hediye etti.