Osmanlı Ocakları Başkanı Kadir Canpolat’tan Atatürk’e hakaret tepkisi

Osmanlı Ocakları Başkanı Kadir Canpolat, yaptığı yazılmış açıklamada son günlerde Atatürk’e yapılan hakaretlere karşı çıktı. Canpolat, “Osmanlı padişahlarına, Fatih Sultan Mehmet Han’a, Mustafa Kemal Atatürk’e ve Recep Tayyip Erdoğan’a yani milletimize mal olmuş kahramanlarımıza hakaretleri asla kabul edemeyiz. Milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmalıyız. Atatürk ve silah arkadaşlarını sevmeyebilirsiniz, hoşlanmak zorunda da değilsiniz, yalnız hakarette edemezsiniz. Bu milletimizi bölme oyunlarından uzaktan durmalıyız. Atatürk bir Osmanlı paşasıydı. Fatih Sultan Mehmet Han gibi, Recep Tayyip Erdoğan gibi bu millete mal olmuş komutanlarımıza aleyhinde yapılan hakaretleri kınıyorum” diye konuştu.

“Atatürk’te bizim, Fatih’te bizim, Erdoğan’da bizimdir”

Kimsenin değerler üzerinden siyaset yapmaması gerektiğini gösteren Canpolat, şunları söyledi:

“Bizler benzer kaderin çocuklarıyız, benzer devletin vatandaşlarıyız, Atatürk’te bizim, Fatih’te bizim, Erdoğan’da bizimdir bizim. Kimse bu değerler üzerinden ne siyaset yapmalı, nede bu değerlerimize hakaret etmelidir. Yaklaşık üç yıl önce Kastamonu Osmanlı Ocakları il Başkanlığında şahsıma FETÖ’cülerin organize ettiği ‘Atatürk’e hakaret’ gerekçesiyle idrak başlatılmıştı. Cumhuriyet savcılarımız yapılan soruşturma sonucu hakaret içerikli konuşmadığımızı ve kovuşturmaya yer olmadığına dair karar vermesi yapılmak istenen oyunu bozmuştu. Osmanlı Ocakları bir Osmanlı paşasına hakaret etmez, bilakis Atatürk’e ve Osmanlı padişahlarına, geçmişteki, şuan oysa ve bundan daha sonra devletimizin Cumhurbaşkanlığı makamında kim oturursa otursun liderlerimize sahip çıkacaktır. Osmanlı torunları bu tür oyunlara gelmemelidir”.

