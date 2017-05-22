Osmanlı Ocakları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kutladı

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kurucusu olduğu Ak Parti’nin Genel Başkanlığı’na seçilmesini Fethiye’de paraşütle atlayarak kutladı. Canpolat, paraşütle atladıktan sonra Erdoğan ve Osmanlı bayrağı açarak anma yaptığını duyurdu. Canpolat, “Ak Parti ve Türkiye kazandı” dedi.

“16 Nisan halk oylaması meyvelerini vermeye başladı”

Fethiye’de tayin ve teşkilat toplantıları için yer alan Kadir Canpolat; “Kaderimiz, sevincimiz, tasamız, acılarımız, hüzünlerimiz bir bizim. Ülkemiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi gözü kara ve kaliteli bir yöneticinin baharını yaşıyor” diye konuştu. 2003 yılı itibariyle ekonomi ve siyasi iyileşmeleri, iktisadi ve ticari anlamda gördüklerini aktaran Canpolat, “Bu tarihten sonra piyasaların yüzü gülüyor. Erdoğan gibi liderin İktidar partisinin başına geçmesiyle ülkemizin bölgede ve dünyada lokomotif görevi yapacağını düşünüyoruz. Bu anlamda yükümlülük aldığını görüyoruz. Mutluyuz çünkü Erdoğan bin takvim tarihi, milli ve manevi bir aşkla Ak Parti’nin ve devletimizin başında. 16 Nisan referandum meyvelerini vermeye başladı. Bu sistem ile yerli ve ulusal siyasetçiler kadar güçlü ve iradeli yönetimle ülkemizin her alanda çok daha zinde olacak” ifadelerini kullandı.

Gündem belirleyen, bölgede ve dünyada sistem kuran ve uygulan bir Türkiye göreceklerini dile getiren Canpolat, şunları söyledi:

“Ak Parti’nin başına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçmesinin her alanda ülkemize katkısı vardır. Bu yüzden çok mutluyuz. Bugün bu coşkunuzu, sevincimizi paraşütle atlayarak farkındalık meydana getirmek istedik. Erdoğan dünya lideri, milletimiz onu Cumhurbaşkanı yaptıysa ülkemiz çok dinç reformlarla kazançlı çıktı. Acilen Ak Parti’ye yeniden Genel Başkan seçilmesiyle Ak Parti bu durumdan fazla kazançlı çıkacak ve yapılacak birincil seçimlerde bu koşul aldığı oyla ortaya çıkacaktır”.

