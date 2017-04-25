Osmanlı Ocakları Genel Başkanından Fransız profesöre tepki

Osmanlı Ocakları Kurucu Genel Başkanı Kadir Canpolat, Fransa’da Fransız siyaset bilimci Defargas,”O süre geriye doğru ya iç savaş veya bunu anlatmak şiddet lakin onun (Erdoğan) öldürülmesi kalıyor” ifadeleri ile ilgili yazılı yorumlama yaptı. Kadir Canpolat’ın açıklaması şöyle:

“Avrupa, Türkiye’deki taşeronları üzerinden Erdoğan’ı öldürme veya iç savaş planları yapıyor, CHP’li ve HDP’li yöneticiler hala uyuyor. CHP ve HDP üzerinden cesaret bulan bir takım Avrupalı güya aydınlar savaş tellallığı yapmaktalar.

Tüm siyasi partilere, bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum, Devlet Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a daima beraber sahip çıkmalıyız. Milletimizi taksim etmek isteyenler, Milletimizi birleştiren devlet yöneticilerimizi niyet alıyor, Devletimizi bölüştürmek isteyenler, devletimizi enerjik hale getiren komutanları maksat alıyor. İslam düşmanlığı, din ayrımcılığı yapan, hangi yobaz, bağnaz kesim varsa onların tamamı liderlerimizi maksat alıyor. Artık ülkemizi sömüremeyenler, muslukları kesik zarar etmiş geleceği kararmış iflas etmiş Avrupa, Cumhurbaşkanımız ile silahları bağlı yana koyarak resimlerle, algılama mesajlarıyla ülkemizde ancak elamanlarına, mesajlarla zorlama yapıyorlar. İç savaş istiyorlar, milletimizi bölmeye çalışıyorlar, kararan Avrupa geleceğini ülkemiz üzerimizden aydınlatmaya çalışıyorlar.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımız, bu ülkenin ekmeğini yiyen, bayrağı aşağıda yaşamış herkes, vatanını bayrağını milletini seven herkes, seferber olup devlet adamlarımıza sahip çıkmalıyız. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamı bizim devletimizin en yüksek makamıdır. Ona hakaret hem devletimize, hemde milletimizin tamamına yapılmıştır. baş komutanımız, liderimiz hedefe alındıkça gerginleşmeyeceğiz. Gerginleşmeyeceğiz fakat koyun gibi otlayıp gezmeyeceğiz. Bu alçakça saldırılar, tehditler, algı operasyonlarına tepkimizi demokratik ölçülerde dile getireceğiz. Karanlık Fransız profesörü milletimizi tahkir ve tahrik etmeye çalışmakta ve ülkemizi bir iç savaşa taşımaya çalıştığı görüyoruz. Batı ülkeleri, ülkemizdeki yapılan halk oylaması kararı hakkın da ileri geri konuşmaya hakları yoktur. Halkımızın verdiği karara bütün dünya saygı duymalıdır. Ülkemizle alakalı konulara, ABD başta olmak üzere hiç bir devletin hiç bir gücün karışmasına göz yummayacak kadar ülkemiz ve milletimiz güçlüdür, cesurdur ve donanımlıdır. Fransa bu lekeli karanlık güya profesörü hemencecik yargılamalı, cumhurbaşkanımıza karşısında halkı kin ve nefrete özendirme ettiği için derhal yargılamalıdır. Bu saldırılara her sağduyu vatandaşımız gücü yettiği kadar sesini çıkaracaktır.

“Erdoğan’a hücum etmek bütün İslam alemine saldırmaktır”

Erdoğan’a sahip çıkmak Erdoğan’ın bulunduğu makama sahip çıkmak demektir. Erdoğan’ın bulunduğu makam Türk milletimizin en üst düzeyden temsilcilik edildiği makamdır. Bu makam o kadar bir makamdır fakat ülkemizde olduğu gibi bütün Türk milletinin ve bütün İslam aleminin varlığının temsili, namusu, kutsal sayılacak değeri ve her şeyidir. Erdoğan’a saldırmak tekrar bütün Türk milletine saldırmaktır, Erdoğan’a hücum etmek bütün İslam alemine saldırmaktır. Milletimizin beklediği lider baştadır. ulu milletimiz bir karar almıştır. Cumhurbaşkanlığı makamını son damla akan kanımıza kadar koruyup savunacağız. Icabında bir devlet adamımız için binlerimiz canlarımızdan vazgeçeceğiz, vazgeçeceğiz her şeyden ama size devlet adamlarımızı asla yedirtmeyeceğiz.

Ey milletimizi 200 yıldır esarette tutan zalimler; unutmayın bizim adaletimize, hoşgörümüze sizde muhtaçsınız. Kendinize gelin Erdoğan’a suikast dünya barışına suikasttır. Liderlerimize suikast tüm milletimize ve bütün dünya siyasi liderlerine suikasttır. Bu milletinin tamamı er doğmuştur, er yaşamıştır, ve er ölecektir! Yaşasın Erdoğanlar, yaşasın sulh yapmış dünya milletleri, yaşasın adalet, Uzlaştırma, tutku, yaşasın milletimizi her yerde diriltip birleştiren Recep Tayyip Erdoğan.

Bu vesile ile yurdumuzun dört bir köşesinde ‘Türk Milleti’ asker doğar. ‘Er doğanlara sahip çıkıyoruz’ programların da buluşmak ve görüşmek ümidiyle Allah’a itimat olun”.