Osmanlıspor, Bolu'da kampa girdi
ANKARA (AA) – TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Bolu'da kampa girdi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, milli arayı fırsat bilen mor-sarılılar, çalışmalarını 6 gün Bolu'da sürdürecek.
Başkent ekibi, Bolu kampındaki ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Futbolcular, teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde yapılan ve 1 saat 10 dakika süren antrenmana ısınma koşusuyla başladı.
Koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenmanda daha sonra 5'e 2 top kapma oyununa geçildi.
Antrenmanın ikinci bölümünde pas ve dayanıklılık ağırlıklı çalışma yapan mor sarılılar, dar alanda oynanan çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.
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