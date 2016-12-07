Osmanlıspor tur peşinde

ANKARA (AA) – UEFA Avrupa Ligi L Grubu’nda lider Osmanlıspor, son hafta maçında yarın sahasında İsviçre’nin Zürih takımıyla karşılaşacak.

Osmanlı Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı, Slovenya Futbol Federasyonundan Matej Jug yönetecek.

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi’nde son haftaya 7 puanla lider giren Osmanlıspor, gruptan çıkmak için büyük avantaja sahip.

Rumen ekibi Steaua Bükreş’e deplasmanda 2-1 yenilerek bir üst tura yükselme şansını son haftaya bırakan Osmanlıspor, taraftarının önünde Zürih’i mağlup etmesi durumunda gruptan lider çıkacak.

Başkent temsilcisi, sahadan beraberlikle ayrılsa dahi ilk kez yer aldığı organizasyonda ismini son 32 takım arasına yazdıracak. Beraberlik halinde Osmanlıspor’un grubu kaçıncı sırada bitireceği ise Villarreal-Steaua Bükreş karşılaşmasının sonucuna göre belli olacak.

Osmanlıspor’un, Zürih’e yenilmesi durumunda da bir üst tura yükselme ihtimali bulunuyor. Villarreal-Staua Bükreş maçı eşitlikle tamamlanırsa Osmanlıspor, iki takıma karşı da ikili averajda üstün olduğu için alacağı her türlü sonuçta turlayacak.

Başkent temsilcisinde sarı kart cezalısı Musa Çağıran ve sakatlığı bulunan Koray Altınay, Zürih’e karşı forma giyemeyecek.

Mor-sarılı ekip, İsviçre 2. Ligi’nde mücadele eden Zürih’e deplasmanda 2-1 yenilmişti.

Tüm takımların son 32 turuna yükselme şansının bulunduğu grupta, puan durumu şöyle: