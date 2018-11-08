Osmanlıspor'da teknik direktör Özköylü imzayı attı
ANKARA (AA) – Spor Toto 1. Lig takımlarından Osmanlıspor, teknik direktör Osman Özköylü ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulübün Batıkent Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Osmanlıspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Cenk Karayel, hedeflerinin yeniden Süper Lig'e dönmek olduğunu ifade etti.
Yeni sezona hedeflerle başladıklarını belirten Karayel, "Ait olduğumuz Süper Lig'e dönebilmek için kulübü ve oyuncuları tanıyan Osman hocamızla anlaşmaya vardık. Kendisine bu yolda başarılar diliyorum. Hocamızla 1,5 yıllık sözleşme imzaladık. Süper Lig'de iyi yerlere gelmek istiyoruz. Bu yolda Osman hocayla devam edeceğiz. Önce Süper Lig'e yükseleceğiz, ardından Avrupa'ya gideceğiz. Bunu, eninde sonunda başaracağız." değerlendirmesini yaptı.
– Özköylü: "Osmanlıspor'un bende ayrı bir yeri var"
Osmanlıspor Teknik Direktörü Osman Özköylü de basın toplantısında, evine döndüğü için mutlu olduğunu söyledi.
"Osmanlıspor çatısı altında olmaktan dolayı çok mutluyum." diyen Özköylü, "Osmanlıspor'un bende ayrı bir yeri var. Süper Lig'de başarılarla dolu bir dönem geçirmişti. Geçmişte benim bu kulüpte yapacak işim bitmemişti. Bu kulübü çok seviyorum." ifadelerini kullandı.
Herkesi ailenin bir parçası olarak gördüğünü dile getiren başkent ekinin yeni teknik direktörü Osman Özköylü, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Zaten bugün burada olmamın neticesi de bunu gösteriyor. Osmanlıspor büyük hedefleri gözeten bir kulüp olmuştur. Bu takımın hedefi, ait olduğu Süper Lig'e dönmektir. Bu dönemde sıkıntılar yaşandı ve Mustafa hocamızla yollar ayrıldı. Saygı duyduğum bir kişilik. Artık tekrar ayağa kalkma zamanıdır."
Teknik direktör Özköylü, kaybedeceği bir şeyinin olmadığını anlatarak, şunları kaydetti:
"Görevimiz ilk önce psikolojik olarak bu takımı ayağa kaldırmak. Takımda, kaliteli oyunculardan kurulu hedefe kovalayacak bir hüviyeti gördük. Ortada iyi bir malzeme var. Bu malzemeyi derleyip toparlayacağız. Bu konuda çok umutluyuz. Osmanlıspor aldığı sonuçlarla ligin iyi takımlarından birisi olduğunu gösterecektir. Güzel günler yakın diye düşünüyorum."
Daha önce de Osmanlıspor'u çalıştıran Özköylü, son olarak Denizlispor'da görev almıştı. Ligde 13 puan averajla 10. sırada yer alan Osmanlıspor, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırmıştı.
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