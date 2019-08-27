OSTİM Teknik Üniversitesinde “iktisat zirvesi” hazırlığı

ANKARA (AA) – MEHTAP YILMAZ – OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, 15-17 Ekim'de iktisadi planlama ve sanayi politikalarının masaya yatırılacağı "Uluslararası Akıllı İktisadi Planlama ve Sanayi Politikaları Konferansı"na (SEPIP 2019) ev sahipliği yapacaklarını belirterek, "Dünyanın önde gelen iktisatçılarının OSTİM Teknik Üniversitesinde buluşacağı konferansın konu başlıkları arasında 'Sanayi Politikalarının Etkenliği ve Teknoloji Dağılımı' ile 'Teknolojik Gelişim ve Sınai Kalkınma' da olacak." dedi.

Yülek, AA muhabirine, 2014 yılından itibaren çeşitli ülkelerde düzenlenen ve bu sene OSTİM Teknik Üniversitesinin ev sahipliği yapacağı "Uluslararası Akıllı İktisadi Planlama ve Sanayi Politikaları Konferansı"na ilişkin değerlendirmede bulundu.

İktisadi planlama ve sanayi politikalarının gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde hızlı ve sürdürülebilir büyümenin sağlanmasında önemli rol oynadığına işaret eden Yülek, Türkiye'de ve dünyada bu konuda mesafe katedilmesi için önemli araştırma ve çalışmalar yapılarak etkinlikler düzenlendiğini söyledi.

Yülek, SEPIP'in de bu kapsamda tasarlandığına dikkati çekerek, etkinlikte kalkınma ve rekabet gücünün artırılmasını hedefleyen sanayi politikaları ve iktisadi planlama konularındaki akademik çalışmaların ve karar alıcıların tecrübelerinin paylaşıldığını bildirdi.

Türkiye ve farklı ülkelerdeki üniversitelerden akademisyenlerin yer alacağı organizasyonun bu yıl 15-17 Ekim'de başkentte gerçekleştirileceğini vurgulayan Yülek, şu bilgileri verdi:

"SEPIP 2019, bu yıl İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ankara Kalkınma Ajansı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve PTT destekleri ile gerçekleştiriliyor. OSTİM Teknik Üniversitesi olarak, Columbia Üniversitesi ile Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü (UNCTAD) iş birliğinde yapılacak etkinliğe ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz."

– "İktisadi planlama ve sanayi politikaları masaya yatırılacak"

SEPIP'te, iktisadi planlama ve sanayi politikalarının masaya yatırılacağını ifade eden Yülek, konferansın ilk gününde çeşitli ülkelerden eski bakan ve bakanlık temsilcileri dahil çeşitli karar alıcıların konuşma yapacağını dile getirdi.

Yülek, "SEPIP'te Columbia Üniversitesi'nden sınai kalkınma konusuna yönelik araştırmaları ile tanınan Prof. Dr. Eric Verhoogen, Parma Üniversitesi Ekonomi ve Ticari Bilimler Bölümünden Prof. Dr. Franco Mosconi, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü Ekonomik İlişkiler Uzmanı Piergieuseppe Fortunato, Marmara Üniversitesi Mali İktisat Bilim Dalından Prof. Dr. Mustafa Erdoğdu gibi alanlarında dünyanın önde gelen iktisatçıları OSTİM Teknik Üniversitesinde buluşacak. Konferansın konu başlıkları arasında 'Sanayi Politikalarının Etkenliği ve Teknoloji Dağılımı' ile 'Teknolojik Gelişim ve Sınai Kalkınma' da olacak." diye konuştu.

SEPIP kapsamında OSTİM Teknik Üniversitesi ile Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü ortaklığında "Uygulamalı Sanayi Politikaları Uluslararası Sonbahar Okulu ve Çalıştayı" gerçekleştirileceğini belirten Yülek, çalıştayda geleceğin kalkınma öncelikli sanayi politikalarının şekillendirileceğini söyledi. Yülek, etkinliğe yurt içinde ve dışında üniversite ve araştırma merkezlerinde görev alan akademisyen, araştırma görevlisi ve araştırmacılar, yapısal dönüşüm, kalkınma ve sanayi politikaları alanında uzman veya bu alanlarda çalışmalarda bulunan kamu görevlilerinin katılacağını bildirdi. Çalıştaya katılacak akademisyenlerin, etkinlik çerçevesinde alanlarına özel "work shoplar" vereceğini vurgulayan Yülek, organizasyona yoğun ilgi sebebiyle katılımcı sayısının sınırlandırıldığını kaydetti.