OSTİM'den ihracata katkı

ANKARA (AA) – ERDAL ÇELİKEL – OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’ndeki KOBİ’lerin ürünlerini yurt içi ve yurt dışı pazarlara ulaştırmak amacıyla kurulan OSTİM Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme AŞ, son 10 yılda bölgedeki işletmelerin ihracatına 70 milyon dolarlık katkı sağladı.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, firma olarak birkaç işi bir arada yapmaya çalıştıklarını, katma değer sağlamak ve firmalara rekabet avantajı sağlamak için projeler ürettiklerini, ucuz elektrik temini için OSTİM OSB’de kurulan enerji santralinin bu projelerden olduğunu söyledi.

OSB’deki küçük ölçekli firmaların ürünlerini dünyaya pazarlamak adına ihracat merkezi görevini de üstlendiklerini kaydeden Aydın, “Dünyada 50 ülkeden alınan siparişleri 400 firmaya dağıtarak bunların ürünlerini yurt dışına satmaya aracılık ediyoruz. Son 10 yılda da bölgedeki firmaların ihracatına ek olarak 70 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdik. ‘Sadece bir iş yapayım ve bundan para kazanayım’ düşüncesinde değiliz.” dedi.

Vizyonları çerçevesinde bu zamana kadar yurt içi ve yurt dışında önemli projelere imza attıklarını anlatan Aydın, “Daha garantili, riski az olan işlere döndük. Şu anda Türkiye’nin trendine uyarak maalesef inşaat işine yöneldik.” dedi.

Bu kapsamda ellerindeki arsaları inşaat alanına çevirdiklerini belirten Aydın, söz konusu projeler tamamlandığında yeniden misyonlarına uygun işlere ağırlık vereceklerini ifade etti.

– En önemli pazar Irak

Şirketin Genel Müdürü Abdullah Çörtü de bölgenin değerini artıracak işler yapmayı amaç edindiklerine dikkati çekti. Çörtü, bu amacın içinde OSTİM’in altyapısını düzenlemek ve kaliteli binalara sahip olmasını sağlamanın yanı sıra ihracat ve imalata katkı sağlamanın da bulunduğunu bildirdi.

Kendilerinin gayrimenkul faaliyetlerinin yanı sıra ihracat da yaptıklarının altını çizen Çörtü, “Küçük işletmelerden aldığımız ürünleri 50 ülkeye satıyoruz. Bu arada küçük işletmeler de kendi mecralarında ihracatlarına devam ediyor.” değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye adına potansiyeli yüksek ülkelerde uzmanlaşmak istediklerini belirten Çörtü, bu anlamda ortaya çıkacak fırsatları takip edeceklerini söyledi.

Hedef ülke olarak Irak’ı belirlediklerini anlatan Çörtü, “Ticaret olarak çok fazla ülkeye gidiyoruz ama proje olarak bir ya da birkaç ülke bazında yoğunlaşıyoruz. Bu anlamda yaşanan tüm problemlere rağmen Irak pazarını çok yakın takip ediyoruz.” dedi.​